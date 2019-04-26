Jeotermal sanayicileri, "haberinizdeki fotolar eski" diyor ama...

Özer AKDEMİR

İzmir

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) 18 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “Aydın’da fotoğraflarla jeotermal santralinin ölüm yolculuğu” başlıklı haberimizdeki fotoğrafların geçen yıla ait olduğuna dair gazetemize bir açıklama gönderdi. Fotoğrafları aldığımız Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) yetkilileri ise toplam 10 fotoğrafın kullanıldığı haberdeki fotoğraflardan iki tanesinin eski olduğunu doğrularken, diğerlerinin ise güncel olduğunu belirttiler. AYÇEM yetkilileri dereyi kırmızı bir renge boyayan JES akışkanının içeriğine dair tahlil sonuçlarının geçtiğimiz günlerde ellerine geçtiğini belirterek, "JES'ler Hıdırbeyli Göletini kullanılamaz hale getirdi" dedi.

"İSTİSNAİ BİR KAZANIN FOTOĞRAFLARI"

JESDER'in haberimizle ilgili gazetemize gönderdiği açıklamada "Evrensel’in çevre konularındaki hassasiyetini samimiyetle takdir etmekle birlikte bu haberdeki fotoğraflar ve bilgilerin bugüne ait olmadığını bildirmek isteriz" denildi. Fotoğrafların, "geçtiğimiz yıl yaşanan bir kaza sonucu Germencik’ten geçen çaya yaşanan sızıntıyla ilgili" olduğu belirtilen JESDER açıklamasında "Geçen yıl yaşanan bu olay bizi de çok üzmüş ve çevreyi koruma yönünde aldığımız tedbirleri bir kez daha gözden geçirmeye itmiştir. Bununla birlikte bu kazanın bir istisna olduğu, Germencik’teki santrallerin son derece dikkatli bir şekilde üretim yaptığı konusunda sizi temin etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

DERELERE JES AKIŞKANI BOŞALTIMI DEVAM EDİYOR

AYÇEM Sözcüsü Dr. Metin Aydın ise JESDER'in açıklamalarının aksine geçen yıl meydana gelen ve Germencik İlçayı'nı kırmızıya boyayan jeotermal akışkanların hâlâ derelere salınmaya devam edildiğini belirterek, "haberinizde çayın kırmızı renkte aktığı iki fotoğraf geçtiğimiz yıl çekilmişti. Ancak jeotermal akışkanların derelere künklerle, kanallarla salındığını gösteren, JES'lerden çıkan gazların yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar yeni. Yeni olan bir başka şey ise, İlçayı’nı kırmızıya boyayan akışkanın içeriği ile ilgili olan tahlil sonuçlarıdır. Sonuçlar jeotermallerin Aydın ovalarını, sularını nasıl kirlettiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

SUDAKİ SİYANÜR BİLE 200 KAT FAZLA ÇIKTI!

Geçen yıl meydana gelen bu olayın ardından AYÇEM'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığında bunun üzerine kamu davası açtığını belirten Aydın, "derelerin kırmızı akmasından üç ay sonra Hıdırbeyli sulama göletinden numune alındı. Su analizlerinin sonuçları daha yeni geldi. Ölçülen bazı ağır metallerin değerleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki normal sınır seviyesinden çok çok üzerinde olduğu görüldü. Sudaki Antimon=620; Arsenik=1.366; Baryum=340; Civa=430; Demir=48.770; Kadmiyum=80; Krom=1.268; Kurşun=690; Mangan=4.556; Molibden=833; Selenyum=250; Siyanür=200 kat fazlası saptandı. Hıdırbeyli sulama göletinde var olan bu su kirliliğin sebebi, JES’lerin çıkardıkları akışkanları reenjekte etmeyip dere ve çaylara bırakmasıdır" diye konuştu.

Öte yandan Germencik Çevre Platformu yöneticilerinden incir üreticisi Halil Çetinkaya, JES'lerin yöreye zararının "istenmeyen bir kaza sonucu oluşan bir durum" olmadığını aktararak, "JES'ler inciri, zeytini, tarımı bitirmek üzere. Hâlâ o künklerden derelere her an jeotermal akışkanı salınıyor" dedi.