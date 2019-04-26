Salıcı: CHP, ekonomide çözüme katkı vermeye hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Ekonominin çözümünü istiyorlarsa, CHP bu çözüme katkı vermeye hazır” dedi.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Türkiye çapında aldıkları oy oranının yüzde 30’un üzerine çıktığını, toplumun yarıya yakınının bundan sonra CHP’li belediyelerden hizmet alacağını söyledi.

Salıcı, Türkiye’nin normalleşmesine, kutuplaşmanın azalmasına katkı sağlayacaklarını belirterek, “Türkiye’de insanların normal hayatındaki sorunlarla ilgilenen bir belediyecilik anlayışı göstereceğiz. Pazardaki yangın, mutfaktaki sorunla ilgileneceğiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nda görüşülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik itirazlarla ilgili de değerlendirme yapan Salıcı, “Yeni bir seçim olacak, o görünüyor; ama 5 yıl sonra. Biz 25 yıldır kazanamadığınız İstanbul, Ankara, Adana gibi belediyelerimizi bu seçimde kazandık. Oturup nerelerde eksiğimiz var, nerelerde toplumla buluşma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz, bunlara baktık. Bence onlar da şapkalarını önlerine alsınlar, yapmış oldukları ittifakların kendilerine ne kadar yarayıp yaramadığını değerlendirsinler. 5 sene sonraki seçimde bekleriz” şeklinde konuştu.

Salıcı, bir erken seçim taleplerinin olmadığını da vurgulayarak, “Seçimden önce de bunu söyledik, seçimden sonra da bunu söylüyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

"Türkiye İttifakı" çağrısı: 1 haftada neler yaşandı, neler konuşuldu?