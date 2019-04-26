"28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"
Adalet Arayana Destek Grubundan Tuğçe Tezer'le iş cinayetleri ve 28 Nisan'ın İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talebini konuştuk.
26 Nisan 2019 16:19Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2019 16:49
Adalet Arayana Destek Grubundan Tuğçe Tezer Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Tezer ile iş cinayetlerini ve 28 Nisan'ın İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talebini konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: iş cinayetleri28 Nisan
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