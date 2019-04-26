CHP’li Beko: Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir, dokunma

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl binasında kıdem tazminatının gasp edilmesine yönelik basın toplantısı yaptı. Beko, “AKP hükümeti, tüm emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istiyor. Taşeron işçilerine verdiği sözlerini tutmuyor, hukuksuzlukta ısrar ediyor. Özel İstihdam Bürolarıyla işçi simsarlığını teşvik ediyor. Emekçilere kölelik dayatıyor ve son olarak da kıdem tazminatını kaldırarak iş güvencemizi yok ediyor” diyerek hükümetin 2016 eylem planında yer alan düzenlemenin amacının patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

“AMELE PAZARI USULÜ ÇALIŞTIRMAK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

“Yapılmak istenen değişiklik ile amaçlanan herkesin kıdem tazminatı alması değildir” diyen Beko, gerçek amaçlarının ne olduğunu açıkladı. Beko, “İşten atmak ya da çıkartmak kolaylaşacak. Kıdem tazminatı almak hayal olacak.Kimi yetkililer “Kazanılmış haklara dokunulmayacak” diyor. Yani kıdem tazminatının bundan sonra işe girenler için ortadan kaldırılacağını söylüyor. Peki bu doğru olsa bile, yeni işçiler uzaydan mı gelecek? Onlar bizim çocuklarımız olacak. Bizden önceki kuşakların bedeller ödeyerek kazandıkları haklar, çocuklarımız için bize emanettir. Çocuklarımızı günübirlik, amele pazarı usulü çalıştırmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz”

Beko son olarak, “Kıdem tazminatlarımızı leş kargalarına yedirmemek için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm emekçileri, emek dostlarını, emekten, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)