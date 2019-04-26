Diyarbakır Valiliğinden HDP eş başkanlarının açıklamasına yasak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da katılacağı Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklaması öncesinde, cezaevine çıkan bütün cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Diyarbakır Valiliği basın açıklamasını “Hukuka aykırı ve kanunsuz” olarak niteledi.

Valiliğin yaptığı duyuruda “Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yapılacağı ve bu basın açıklamasına vatandaşlarımızın katılması amacıyla çağrılar yapıldığı sosyal medya paylaşımlardan anlaşılmıştır. Yapılması planlanan basın açıklaması hukuka aykırı ve kanunsuz eylem niteliğinde olup, meydana gelebilecek olayların önüne geçilebilmesi amacıyla bugün 13:30 - 16:00 saatleri arasında İlimiz Bağlar İlçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı, Emek Caddesi ve Barış Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)