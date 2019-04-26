AKP, İstanbul seçimlerini 30 Haziran’da tekrarlamak istiyor

Gazeteci Yazar Murat Yetkin, AKP’nin İstanbul seçimlerini 30 Haziran’da tekrarlatmayı hedeflediğini yazdı.

Ankara kulislerinde bu iddiaların yoğunlaştığını söyleyen Yetkin'e göre AKP’nin okulların da kapanmasıyla İstanbul’daki muhtemel CHP-İYİ Parti seçmeninin tatile çıkıp oy kullanmayacağını umarak bu tarihi ortaya atıyor.

Blog sayfası yetkinreport.com’da yazan deneyimli gazeteci, Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin bütün olanaklarıyla İstanbul seçiminin iptali için uğraştığını yazdı.

ERDOĞAN, YAVUZ VE GÜL'E GÜVENİYOR

Erdoğan’ın bu konuda en çok Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve aynı zamanda hâkim ve savcı atamaları üzerinde söz sahibi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e güvendiğini belirten Yetkin, kritik tarihi de 28 Nisan olarak veriyor.

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YSK'DEN 28 NİSAN ÖNCESİ KARAR BEKLENİYOR

AKP, 26 Nisan akşamı itibarıyla Kızılcahamam’da danışma toplantısına başlayacak. Bu toplantıda yerel seçim değerlendirmesi yapılacak. Toplantıya parti yönetimi, büyükşehir belediye başkanları, aday olup kazanamayan bazı belediye başkan adayları, bazı yerel yöneticiler ve bakanlar kurulu üyeleri davetli ancak AKP Meclis grubu davetli değil. Yetkin, bunda Erdoğan’ın “Meclis’le hükümeti ve yerel yönetimleri birbiriyle etkileşimden uzak tutma” tutumunun rolü olduğunu söylüyor.

Yetkin, YSK kararının 28 Nisan akşamı Erdoğan’ın Kızılcahamam’da yapacağı kapanış konuşması öncesi çıkmasının beklendiğini belirtiyor. İptal kararı çıkarsa 60 günlük süre başlayacak ve 30 Haziran seçim tekrarı açıklanacak.

Yetkin, AKP’nin seçim iptali için İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri dışında oluşturulduğu, dolayısıyla seçimin geçersiz sayılması gerektiği iddiasına güvendiğini belirtiyor. Bu gerekçeye örnek olarak 2002 seçimlerindeki Siirt milletvekili seçimini iptal kararı gösteriliyor.

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AKP'NİN GEREKÇESİ ERDOĞAN'I GETİREN SİİRT SEÇİMLERİ

AKP’yi iktidara getiren 3 Kasım 2002 seçimlerinde Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulu yasal olarak oluşmadığı ve 1 sandık da kırılarak sayımın engellendiği gerekçesiyle iptal edilmişti. İptalle birlikte AKP’den Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz yeniden aday yapılmamış, CHP’nin önceki lideri Deniz Baykal’ın girişimiyle, Erdoğan’ın üzerindeki siyaset yasağı Meclis tarafından kaldırılmış, Erdoğan milletvekili olarak Meclis grubunun başına geçebilmiş, Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığına çekilmesiyle Başbakan olabilmişti.

Yetkin, “AK Parti o zaman Siirt’te 3 sandık kurulunun oluşmamış ve bir sandığın parçalanmış olması örneğini, İstanbul’un iki ilçesinde toplam 886 sandık kurulu görevlisinin kamu görevlisi durumuna örnek yapıp 31 Mart seçiminin İstanbul’da iptalini istiyor.

YSK, "BİZ HATA YAPMIŞIZ" DİYECEK Mİ?

Yani aslında Erdoğan ve AK Parti ekibi, YSK’nın 11 yüksek hâkim üyesinden, ‘Biz ilçe seçim kurullarına hâkim olamadık, sandık kurullarını yanlış oluşturduk, kusurumuza bakmayın, seçimi yeniden yapın’ demesini, ortada uzlaşma yerine zıtlaşma olmasına karşın bu defa da işi kitabına uydurmasını bekliyor” vurgusu yaparak “Şimdi gözler YSK’nın ‘Biz hata yapmışız, siz seçimi yeniden yapın’ diyor. (HABER MERKEZİ)

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları