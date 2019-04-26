Yeni Foça halkı yollara cüruf dökümüne engel oldu

Özer AKDEMİR

İzmir

Yeni Foça Kozbeyli köyü arasındaki yola bölgede bulunan demirçelik ve termik santral cüruflarının dökülmesine tepki gösteren yurttaşlar cüruf döküm işini engelledi.

Yolara cürufların döküldüğü haberi üzerine sabah saatlerinde bölgeye giden Yeni Foça Forum üyeleri, cüruf dökümüne engel oldu. Bu cürufların tehlikeli atık olduğuna dair TÜBİTAK raporunu gösteren Forum üyeleri, cüruf alanından gelen üç kamyondaki cürufun yola dökülmesine izin vermedi.

Fotoğraf: Yeni Foça Forum

CÜRUFLARIN "TEHLİKELİ ATIK" RAPORU VAR

Yeni Foça Forum'dan Nermin Kızılışık Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin kendilerine bölgedeki yol zeminin yumuşak olması ve cürufların da sert malzeme özelliği taşıması nedeniyle bu cürufları yola döktüklerini söylediklerini belirterek, "Bu cürufların tehlikeli atık olduğu, sulu ortamlara karışmasının engellenmesi ve açıkta depolanmasının önlenmesi gerektiğini belirten TÜBİTAK MAM raporu var. Bu cürufların yollara serilmesi son derece sağlıksız ve yanlış. Belediyeden yetkililerin gelmesini istiyoruz ama şu ana kadar gelen olmadı. Biz buradan ayrıldıktan sonra cüruf dökülmesi işinin devam edeceğinden endişeleniyoruz" diye konuştu.

Yeni Foçalıların eylemleri devam ediyor.

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