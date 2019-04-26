CHP'den Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

CHP, Kılıçdaroğlu'ya Çubuk'taki asker cenazesinde linç girişimininde bulunulmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma Müdürleri hakkında “Halkın kin ve nefrete teşvik etmek” ve “Görevinin gerekliliklerini yerine getirmemek”ten suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ankara Adliye'si önünde yaptığı açıklamada, “Bundan sonra herkes bilsin ki, görevini yerine getirmeyen, suç işleyen ve insanları ayrıştırmaya çalışan kişilerin adalet yoluyla peşlerini bırakmayacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun görevinin aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını ifade eden Engin Özkoç, “Bir İçişleri Bakanı olarak görev ve sorumluluğu bu olmadığından ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir. Ayrıca genel başkanımız şehit cenazesine katılırken koruma polis memurları tarafından emniyet koruma şube amirliğine katılacağı bildirilmiş ancak bu konuda da ihmali görülen emniyet müdürlüğü yetkilileri, orada yeterli korumayı almayan jandarmayla da ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu. Özkoç, “Bundan sonra herkes bilsin ki; kim teröre alet olmuşsa, kim bu suçu işlemişse, kim görevini ve sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, kim kin ve nefretle insanları ayrıştırmaya çalışıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu kişilerin adalet yoluyla peşlerini bırakmayacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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