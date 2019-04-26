Süper Lig'de 30'uncu hafta Başakşehir-Göztepe maçıyla açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftanın perdesi bu akşam 20:30'da başlayacak Başakşehir-Göztepe maçı ile açılıyor.
Süper lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Kulüp logoları & Futbol topu fotoğrafı: Pixabay
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftası, bu akşam oynananacak Başakşehir-Göztepe maçı ile açılacak. Saat 20:30'da başlayacak ve Başakşehir Stadında oynanacak karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
LİGİN YUKARISI DA AŞAĞISI DA YANIYOR
Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken hem şampiyonluk hem de ligde kalma mücadelesi iyice kızıştı. Henüz iki hafta öncesine kadar Başakşehir'in şampiyonluk yolunda favori gösterildiği ligde, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesi sonucu bütün hesaplar tekrar yapılmaya başlandı. Beşiktaş'ın ardından Rizespor karşısında da puan kaybeden lider Başakşehir'in ikinci olan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Şampiyonluk umutları iyice artan Galatasaray, mevcut durumda kalan bütün maçlarını kazanırsa ipi göğüsleyen taraf olacak. Galatasaray'ın ardında 3 puan farkla 3'üncü sırada olan Beşiktaş ise ilk hedefini ligi ikinci bitirmek olarak koysa da şampiyonluk şansı azımsanmayacak ölçüde. Galatasaray'ın 31'inci haftada Beşiktaş'ı, 33'üncü haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak olması ise şampiyonluk yarışında heyecanın daha da artacağına işaret ediyor.
Ligde kalma mücadelesi de şampiyonluk mücadelesi kadar heyecanlı ve son haftaya kadar devam edeecek gibi gözüküyor. 24 puanla son sırada bulunan Akhisarspor, geçen hafta Antalyaspor'a 2-1 kaybederek büyük yara aldı. 27 puanla 17'nci sırada bulunan Göztepe ise ligin ilk yarısından bu yana gitgide düşen bir performansı sergiliyor. Bu akşam çıkacakları Başakşehir deplasmanı İzmir ekibi için çok büyük öneme sahip. 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Erzurumspor ise son iki haftada alınan toplam 6 puanla ligde kalma adına umutlanmış durumda. Bu üç takımın hemen üstünde, 29 puanla 15'inci sırada bulunan Bursaspor ise henüz düşme potasında olmasa da mevcut durumda aşağıdaki üç takım kadar tehlike hattının içerisinde.
SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI
20.30 Başakşehir-Göztepe
27 Nisan Cumartesi
16.00 Rizespor-Sivasspor
16.00 Antalyaspor-Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
28 Nisan Pazar
16.00 Bursasspor-Akhisarspor
16.00 Kayserispor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Galatasaray
BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU, GÖZTEPE LİGDE KALMAYI İSTİYOR
30'uncu haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Başakşehir ve Göztepe, puan kaybına tahammülü olmayan iki ekip. Galatasaray'ın soluğunu ensesinde hisseden Başakşehir, olası bir puan kaybında şampiyonluk yolunda telafisi mümkün olmayan bir yara alabilecekken Göztepe ise ligde kalabilmek için puan ya da puanlara muhtaç.
BAŞAKŞEHİR'DE ARDA VE EPUREANU YOK
Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Abdullah Avcı, Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde Joseph Attamah'a yer vermiş ancak Attamah'ın performansı eleştiri konusu olmuştu. Avcı'nın bu maçta Attamah yerine Serdar Taşçı'ya forma verebileceği bildirildi.
Ayrıca sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan Arda Turan da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK
İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın ise maç kadrosunda olduğu öğrenildi. (SPOR SERVİSİ)