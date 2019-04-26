Süper Lig'de 30'uncu hafta Başakşehir-Göztepe maçıyla açılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftası, bu akşam oynananacak Başakşehir-Göztepe maçı ile açılacak. Saat 20:30'da başlayacak ve Başakşehir Stadında oynanacak karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

LİGİN YUKARISI DA AŞAĞISI DA YANIYOR

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken hem şampiyonluk hem de ligde kalma mücadelesi iyice kızıştı. Henüz iki hafta öncesine kadar Başakşehir'in şampiyonluk yolunda favori gösterildiği ligde, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesi sonucu bütün hesaplar tekrar yapılmaya başlandı. Beşiktaş'ın ardından Rizespor karşısında da puan kaybeden lider Başakşehir'in ikinci olan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Şampiyonluk umutları iyice artan Galatasaray, mevcut durumda kalan bütün maçlarını kazanırsa ipi göğüsleyen taraf olacak. Galatasaray'ın ardında 3 puan farkla 3'üncü sırada olan Beşiktaş ise ilk hedefini ligi ikinci bitirmek olarak koysa da şampiyonluk şansı azımsanmayacak ölçüde. Galatasaray'ın 31'inci haftada Beşiktaş'ı, 33'üncü haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak olması ise şampiyonluk yarışında heyecanın daha da artacağına işaret ediyor.

Ligde kalma mücadelesi de şampiyonluk mücadelesi kadar heyecanlı ve son haftaya kadar devam edeecek gibi gözüküyor. 24 puanla son sırada bulunan Akhisarspor, geçen hafta Antalyaspor'a 2-1 kaybederek büyük yara aldı. 27 puanla 17'nci sırada bulunan Göztepe ise ligin ilk yarısından bu yana gitgide düşen bir performansı sergiliyor. Bu akşam çıkacakları Başakşehir deplasmanı İzmir ekibi için çok büyük öneme sahip. 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Erzurumspor ise son iki haftada alınan toplam 6 puanla ligde kalma adına umutlanmış durumda. Bu üç takımın hemen üstünde, 29 puanla 15'inci sırada bulunan Bursaspor ise henüz düşme potasında olmasa da mevcut durumda aşağıdaki üç takım kadar tehlike hattının içerisinde.

SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI

20.30 Başakşehir-Göztepe

27 Nisan Cumartesi

16.00 Rizespor-Sivasspor

16.00 Antalyaspor-Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

28 Nisan Pazar

16.00 Bursasspor-Akhisarspor

16.00 Kayserispor-Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Galatasaray

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU, GÖZTEPE LİGDE KALMAYI İSTİYOR

30'uncu haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Başakşehir ve Göztepe, puan kaybına tahammülü olmayan iki ekip. Galatasaray'ın soluğunu ensesinde hisseden Başakşehir, olası bir puan kaybında şampiyonluk yolunda telafisi mümkün olmayan bir yara alabilecekken Göztepe ise ligde kalabilmek için puan ya da puanlara muhtaç.

BAŞAKŞEHİR'DE ARDA VE EPUREANU YOK

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Abdullah Avcı, Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde Joseph Attamah'a yer vermiş ancak Attamah'ın performansı eleştiri konusu olmuştu. Avcı'nın bu maçta Attamah yerine Serdar Taşçı'ya forma verebileceği bildirildi.

Ayrıca sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan Arda Turan da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın ise maç kadrosunda olduğu öğrenildi. (SPOR SERVİSİ)