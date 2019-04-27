Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırladı. Trabzonspor maçın 16. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında normal sürede gol gelmedi. Uzatmaların son dakikasında Fenerbahçe durumu 1-1'e taşıdı. Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi. Maç sonucuna göre Trabzonspor puanını 53'e çıkarırken; Fenerbahçe ise 34 puana ulaştı.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'YE 2-0 MAĞLUP OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Göztepe'nin gollerini 7'nci dakikada Jerome ve 85'inci dakikada Deniz Kadah kaydetti.

7'nci dakikada, Jerome'un vuruşuyla Göztepe 1-0 öne geçti.

45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak ofsayt kararıyla gol iptal edildi.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fotoğraf: AA

85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz Kadah, etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti. Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Başakşehir 62 puanda kaldı. Ligde bir ara puan farkını 8'e kadar çıkaran İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Konya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde liderlik koltuğundan düşecek.

Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ise 8 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Göztepe, maç fazlasıyla Bursaspor ve BB Erzurum'u geride bırarak 15. sıraya yükseldi.

SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI VE SONUÇLARI

26 Nisan Cuma

Başakşehir 0-2 Göztepe

27 Nisan Cumartesi

Rizespor 0-0 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Erzurumspor

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

28 Nisan Pazar

16.00 Bursasspor-Akhisarspor

16.00 Kayserispor-Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Galatasaray (SPOR SERVİSİ)