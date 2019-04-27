Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi geride kaldı. Maç, Fenerbahçe'nin son dakika golüyle 1-1 berabere bitti.
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırladı. Trabzonspor maçın 16. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında normal sürede gol gelmedi. Uzatmaların son dakikasında Fenerbahçe durumu 1-1'e taşıdı. Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi. Maç sonucuna göre Trabzonspor puanını 53'e çıkarırken; Fenerbahçe ise 34 puana ulaştı.
BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'YE 2-0 MAĞLUP OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Göztepe'nin gollerini 7'nci dakikada Jerome ve 85'inci dakikada Deniz Kadah kaydetti.
7'nci dakikada, Jerome'un vuruşuyla Göztepe 1-0 öne geçti.
45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak ofsayt kararıyla gol iptal edildi.
Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz Kadah, etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti. Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla Başakşehir 62 puanda kaldı. Ligde bir ara puan farkını 8'e kadar çıkaran İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Konya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde liderlik koltuğundan düşecek.
Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ise 8 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Göztepe, maç fazlasıyla Bursaspor ve BB Erzurum'u geride bırarak 15. sıraya yükseldi.
SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI VE SONUÇLARI
26 Nisan Cuma
Başakşehir 0-2 Göztepe
27 Nisan Cumartesi
Rizespor 0-0 Sivasspor
Antalyaspor 1-1 Erzurumspor
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
28 Nisan Pazar
16.00 Bursasspor-Akhisarspor
16.00 Kayserispor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Galatasaray (SPOR SERVİSİ)