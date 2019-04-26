Başakşehir kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi
Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftada Göztepe, Başakşehir'i 2-0 yendi.
Süper lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Kulüp logoları & Futbol topu fotoğrafı: Pixabay
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftası, Başakşehir-Göztepe maçı ile açıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.
Göztepe'nin gollerini 7'nci dakikada Jerome ve 85'inci dakikada Deniz Kadah kaydetti.
7'nci dakikada, Jerome'un vuruşuyla Göztepe 1-0 öne geçti.
45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak ofsayt kararıyla gol iptal edildi.
Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz, etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti.
Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.
SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI
27 Nisan Cumartesi
16.00 Rizespor-Sivasspor
16.00 Antalyaspor-Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
28 Nisan Pazar
16.00 Bursasspor-Akhisarspor
16.00 Kayserispor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Galatasaray (SPOR SERVİSİ)