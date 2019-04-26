Başakşehir kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi

GÜNCELLENDİ

Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bir günde 7 çocuk cinsel istismara maruz kalırken, genç bir kadın ise mağazada taciz edildi.