Osman Sarıgün'ün tahliyesini sağlayan başsavcı saldırıya "facia" demiş

Burcu YILDIRIM

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, Çubuk Akkuzulu'daki asker cenazesinde yaşanan linç girişimine ilişkin sorularımızı yanıtladı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısının da orada saldırıya bizzat tanık olduğuna dikkat çeken Çelik, başsavcının olayı "facia" olarak nitelendirdiğini ancak eylemi yapanları tutuklatmayarak nesnel davranmadığını söyledi.

"KESERLERLE, SOPALARLA, DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR"

Eski bir yargıç olduğunu ve 2011 yılında istifa ettiğini belirten Çelik, artık bu yargıdan utandığını söyledi. Cenaze merasiminde Kılıçdaroğlu'nun 150 metre mesafedeki eve 30 dakikada içinde gidebildiğine dikkat çeken Çelik, "Bu insanlar keserle, sopalarla, demir çubuklarla, bastonla hatta şemsiyelerin sivri ucuyla saldırdılar. Oradaki bir kadın, genel başkanımızın gözüne şemsiyeyi sokmaya çalışıyordu” dedi.

Kılıçdaroğlu'ya linç girişiminde demir çubuklu saldırgan | Kaynak: CHP

"YÜZLERCE GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN BİR TANESİ MÜDAHALE ETMİYOR"

Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırının, etrafındaki partililer sayesinde önlenebildiğini belirten Çelik, “Asıl ilginç olan bu sırada yüzlerce güvenlik görevlisinin bir tanesi müdahale etmiyor. Bir tuğgeneral, bir albay siper oluyor ve iyi niyetiyle 'Yapmayın' diyor. Bir generalin olduğu yerde yüzlerce er, uzman çavuş, astsubay olmaz mı? Nerede bunlar? Eve girince o kalabalık evin etrafını sarıyor, onlarcası eve saldırıyor, evin balkonuna çıkıp camları kırıp taşlıyorlar... Hiçbir müdahale yok. Oradaki acziyet tartışılmayıp başka şeyler tartışılıyor” diye konuştu.

'KESİNLEŞMİŞ 8 SUÇ VAR'

Bu olayda “Nitelikli Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Kasten Yaralama”, “Hakaret,” “Mala Zarar Verme”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi”, “İnanç Düşünce Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasının Engellenmesi” olmak üzere kesinleşmiş 8 tane suç tanımının olduğunu kaydeden Çelik, “Bunların hepsi tutuklama gerekçesi. Kamu çalışanına hakaretin bile alt sınırı bir yıl. Şimdi bu kadar suçun yanında tutuklama olmazsa olmaz” dedi.

"SAVCI KONUŞTUĞUMUZDA 'FACİA' DİYORDU"

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Osman Sarıgün'ü suç ceza hakimliğine yönlendirerek tutuklama koşulları olmasına rağmen sağlık koşulları nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmasını istediğini hatırlatan Çelik, “Burada adam öldürmeye kasıt ve devamında gelişen olaylar var. Osman Sarıgün özellikle hatta mücadele ederek genel başkanın yanına geliyor ve saldırıyor. Yalan zaten söyleyecekler, onu anlarım ama bu dosya içerisinde video kayıtları var, olayın ne olduğu belli. En dramatik olan ise tahliyeyi sağlayan başsavcı tüm süreçte orada. O cenaze merasimine katılıyor, genel başkanımızı karşılıyor, sonrasında bütün olayları yandan izliyor. Olayın vahametini görüyor. Kendisiyle konuştuğumuzda bunun büyük bir facia olduğunu ve olayın ağırlığının da farkında olduğunu söylüyor. Ona rağmen genel başkanımıza yönelik eylemi yapanları tutuklatmamış olması nesnel davranmadığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

"ERDOĞAN NE DÜŞÜNÜR DİYE KARAR VERİYORLAR"

AKP'li siyasetçileri etkileyecek ve onların canını yakacak bütün hukuksal süreçlerde baskı kurulduğunu belirten Çelik, çifte standart uygulandığını, hakimlerin “Erdoğan ne düşünür, ne bekler” diyerek karar verdiğini dile getirdi.

Ellerindeki belge ve videolarla kimin ne yaptığına dair tek tek somut değerlendirmeler yaparak savcılığa başvuracaklarını ve olayla ilgili olan herkesin tutuklanmasını talep edeceklerini aktaran Çelik, “Çubuk'taki dosyanın başsavcılığa gelmesi gerekiyor. Sonuçta örgütlü ve organize yapılan bir olayın olduğu yönünde iddialar kuvvetli” diyerek "halkı suça teşvik etme" yönünden Süleyman Soylu ve ilgili yetkililere de suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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