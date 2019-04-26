26 Nisan 2019 11:34

Ayhan Bilgen, elini sıkmayan komutanın tutumunu değerlendirdi

23 Nisan'da Garnizon Komutanı Özgür Nuhut'un elini sıkmadığı Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, olayı değerlendirdi.

Ayhan Bilgen, elini sıkmayan komutanın tutumunu değerlendirdi

Fotoğraf: MA

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    Adnan BİLEN

    23 Nisan töreninde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un elini sıkmadığı Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, “Herkesin seçilmiş iradeye saygı duyması gerekiyor. Bu şahsımla ilgili bir şey değildir. Bir makamla ilgili tavırdır. Bu tutumun üstü örtülecekse, unutulacaksa ben bir kez daha aynı manzarayı asla yaşatmam" dedi.

    Kars’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine katılan Kars Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un HDP Kars Belediye Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın elini sıkmaması tepkilere neden olmuştu. Bilgen, o anı ve kendilerine karşı geliştirilen bu politikaları Mezopotamya Ajansı'na (MA) değerlendirdi. Kars'ta seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan yaklaşım, polemikler, kutuplaştıran siyaset tarzını 31 Mart’tan sonra bitirdiklerini belirten Bilgen, toplumda bir arada yaşama iradesini, kimseye ayrımcılık yapmadan, dışlamadan bir şehri yönetme pratiğini birkaç haftadır ortaya koyduklarını söyledi.

    "HERKES SEÇİLMİŞ İRADEYE SAYGI DUYACAK"

    Kars'ta herkesin huzur ve güven içerisinde yaşadığını, kendilerinin de bu huzur güven ortamında hizmet etme çabasında olduklarını söyleyen Bilgen, "23 Nisan protokolündeki tutum şehirde yeniden gerilimi tırmandırarak, şehrin bu boyutuyla haber olmasına neden oldu. Yurt dışı, uluslararası basına bile bu şekilde haber olmak galiba bu şehrin hak ettiği bir şey değil. Herkesin bu konuda sorumlu olması gerekiyor. Bu şehirde herkesin seçilmiş iradeyi tanıması ve saygı duyması gerekiyor. Biz bu manzarayı, bu tabloyu elbette ki bir polemik konusu yapmak, uzatmak istemiyoruz. Ama bu tutum, bu tavır bize karşı değil, halka, seçmene karşıysa o zaman bu durum çok farklı oluyor. O şahıs da maaşını bize oy veren vermeyen Karslıların vergilerinden alıyor, ben de oradan alıyorum. Dolayısıyla herkesin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. Biz mevzuatın gerektirdiği tavrı ortaya koyduk. Ama bu tavır, bu kurallar herkesi kapsıyor. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

    "BU ESKİ TÜRKİYE DEĞİLSE, YENİ TÜRKİYE NEDİR?"

    Askerin törendeki tavrını  “büyük bir tahammülsüzlük” olarak yorumlayan Bilgen, "Halk gereken değerlendirmeyi yaparak, sosyal medya ve farklı platformlarda tepkisini ortaya koydu. Şehir gün boyunca bunu konuştu. Biz bu durumu şahsımıza yönelik bir tavır olarak görmüyoruz. Halk kendi tutumunu elbette ortaya koyar, kendi iradesine yönelik tutumu, saygısızlığı değerlendirir. Ama bunların amirleri var, üstleri var. Bunu nasıl değerlendirecekler, normal mi görürler bilmiyoruz. Bu eski Türkiye değilse, yeni Türkiye nedir? Yani geçmişte bunun çok manzarasını yaşadık. Refah Partisi ilk iktidara geldiğinde bu durumlar yaşanmıştı. Başka yerlerde de  böyle şeyler yaşanmıştı. Ama belli ki eski alışkanlıklar hala devam ettiriliyor. Dolayısıyla alt-üst hiyerarşisi içerisinde bu kişi kime bağlıysa bizim muhatabımız da odur. Siyaset yapmak istiyorlarsa Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı gibi, savaşı yürüten komutanların bile üniformalarını çıkarıp siyaseti tercih etmeleri elbette bir alternatiftir seçenektir. Yerelde de böyle düşünenler varsa gayet tabi seçime girebilir, yarışabilir, bize kızabilir, bizi eleştirebilir. Ama memursa ve şehrin bir tane garnizon komutanı varsa, alternatif bir seçeneği yoksa o zaman herkesin memuru, herkesin yetkilisi gibi davranma sorumluluğu ve zorunluluğu var" dedi.

    "ERDOĞAN BU TAVRI DOĞRU BULUYORSA SÖYLENECEK SÖZ YOKTUR"

    AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir cenazede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmamasını hatırlatan Bilgen, "Nihayetinde bir cumhurbaşkanı seçilmiş siyasetçiye karşı askerlerin böyle davranma alışkanlığını normal görüyorsa söylenecek söz yok. Cumhurbaşkanının böyle bir yaklaşım içerisine girmiş olması  elbette ki Türkiye siyasetinde özellikle kutuplaşmanın, gerilimin bitmesi, ülkenin normalleşmesi ve demokratik bir zeminde ilerlemesi açısından kötü bir tablodur, kaygı verici bir durumdur. Siyaset sürekli gerilimi tırmandırırsa bundan ekonomi de zarar görür, toplumsal psikoloji ve barış da zarar görür. Sonuç itibariyle bu ülkede bir birimize tahammül etmek ve herkes nezaket, siyasi etiği gözeterek hareket etmek zorundadır" diye konuştu.

    "BİR DAHA BÖYLE BİRŞEYİN YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

    Bu tutumun üstünün kapatılmaması gerektiğini belirten Bilgen, konuşmasına şöyle devam etti: "Gayet tabi bu sonucun tutumunu göreceğiz. Bu tutum üstü örtülecekse, unutulacaksa ben bir kez daha aynı manzarayı asla yaşatmam. Sonuçta bu benim şahsımla ilgili bir şey değildir. Bu bir makamla ilgili tavırdır. Bu şehrin belediye başkanının reva görüleceği muamele şamar oğlanı muamelesi değildir. Ben asla bir daha kimseye böyle bir şey yaşattırmam. Dolaysıyla törendeki manzarayla ilgili yapılacak işlemi göreceğiz. Nasıl davranılacak ya da bunun yanlış olduğuna dair kabul var mı? Bu yanlışı bütün şehir görüyor. Şehrin bürokrasisi görüyorken, aynı alışkanlığı bir başka törende bir kez daha tekrarlama eğilimi varsa asla ben böyle bir etkinlikte böyle bir şeyin yaşatılmasına izin vermem.

    Ben bir etkinliğe katıldığımda protokolde bulunanlara el uzatmama gibi bir davranış içerisine giremem. Yani şahsı tekrar karşımda gördüğümde ne benim elimin havada kalmasına izin veririm ne de ben aynı şekilde birine muamelede bulunurum. Bu durumu da kendi kişisel ahlakımla, siyasi nezaketimle bağdaştırmam. Yine mevzuatın izin verdiği çerçeve ne ise onun gereği yapılır. Yoksa biz asla bu manzaranın bir kez daha yaşatılmasına izin vermeyiz. Biz halkın yoğun talebi üzerine bu şehirde yeni bir gerilime fırsat vermemek, bizimle ilgili ön yargıları, ezberleri boşa çıkarmak için bu duyarlılığı, anlayışı gösterdik. Halk da zaten bunun takdirini yaptı. Şehirde herkes bunun farkında ama bir yanlışı iki kez yaptırtmayız." (Kars/MA)

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