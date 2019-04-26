Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser

Üç kadın müzisyen Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu, 3 Mayıs Cuma gecesi Babylon’da gerçekleşecek "Değişim Müzikle Başlar" konserinde "şiddete karşı müzik" demek için bir araya geliyor. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Değişim Müzikle Başlar" konserinin tüm geliri, bu iki örgütün şiddetsizlik çalışmalarına bağışlanacak.

Türkiye’de şiddete karşı çalışma yürüten Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğinin ortaklaşa düzenlediği konser serisi "Değişim Müzikle Başlar"ın ikincisi, 3 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşecek. Müzisyen Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu’nun sahne alacağı geceden elde edilecek tüm gelir bu iki derneğin şiddete karşı yürüttüğü çalışmalara bağışlanacak.

3 KADIN MÜZİSYEN ŞİDDETE KARŞI AYNI SAHNEDE

Müziğin birleştirici ruhundan ilham alarak müzikseverleri şiddete karşı bir aradalığa davet eden "Değişim Müzikle Başlar" konser serisi, çalışmalarıyla sektörde değişim yaratmayı başarmış kadın müzisyenlerin başarılarına dikkat çekmeyi de amaçlıyor. Geçen yıl, Ah Kosmos!, Kalben ve Kim Ki O’nun sahne alarak destek olduğu "Değişim Müzikle Başlar" konserinde bu yıl; geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını saykedelik sound’unda bir araya getiren Gaye Su Akyol, "Kahve", "Ikaria" ve "Sonbahar" adlı teklileri ile alternatif sahnelerin özgün şarkıcı ve söz yazarlarından birine dönüşen Güneş Özgeç ve farklı geleneksel müzik türlerini house, minimal tekno ve drum&bass gibi elektronik müzik türleriyle harmanlayan Berlin çıkışlı DJ İpek İpekçioğlu, geceye özel performanslarıyla aynı sahnede ilk kez bir araya gelecek.

Görsel, "Değişim Müzikle Başlar" konserinin afişi

ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA İÇİN

"Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya" hayaliyle 2014 yılında kurulan Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, şiddetsizlik hakkında eğitim ve atölyeler düzenlemekte, şiddetsiz direniş tarihi hakkında araştırma projeleri yürütmekte ve yazılı, görsel materyaller üreterek başvuru kaynakları oluşturmakta; "kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenme" mottosuyla 2014’te yola çıkan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ise, düzenlediği atölyeler ve eylemlerle cinsel şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ortaklaşa başlattıkları "Değişim Müzikle Başlar" konser serisi ilk kez 2018 yılında gerçekleşmişti.

Konser, 3 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da Babylon'da gerçekleşecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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