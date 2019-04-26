Müzisyenler Mücahit Göker ve Serdar Keskin sevenleriyle buluşacak

Müzisyen Mücahit Göker ve Serdar Keskin, İstanbul’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Birlikte çalışmalar da yapan sanatçılar bugün ve yarın Hancı’da sahne alacak.

Zazaca müzik yapan Mücahit Göker, bugün İstanbul Taksim’deki Hancı’da konser verecek. Saat 21.30’da başlayacak konserinde Göker, albümünde yer alan şarkılarını seslendirecek. Konserde Göker’e Müzisyen Hivda Gökel konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Göker’in Dara Hênî (Genç) isimli bir albümü bulunuyor.

KESKİN’İN KONSERİ CUMARTESİ

Serdar Keskin yarın sevilen şarkılarıyla bir kez daha İstanbul’da dinleyicileriyle buluşacak. Cumartesi Saat 22.00’de başlayacak olan konserde Keskin, yeni ve klasikleşen şarkılarını seslendirecek.

1987’de Grup Yorum kadrosuna dahil olan Serdar Keskin grubun albümlerinde gitarda ve vokalde yer aldı. Gruptan ayrıldıktan bir süre sonra 1992 yılında Grup Yorum un eski üyelerinden Metin Kahraman ve Gülbahar Uluer ile yolları yeniden kesişti. Gülbahar Uluer’in Seher Yeli-Desmal albümünde beraber çalıştılar.1993’te Gülbahar in ikinci albümü Dönülmeyen Gitmeler isimli projesinde yer aldı. 1994 yılında Deniz Koydum Adını albümünde Metin Kemal Kahraman ile başlayan yol arkadaşlığı devam ediyor. Keskin, 1998’de ilk solo albümü Iraksamalar’ı, 2003 yılında da ikinci solo albümü Leyl’i yayımlandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)