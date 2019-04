Şiddet çetelesi: Bir günde 5 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar ile metrobüste bir kadına yönelik cinsel saldırının yankısı sürerken, Türkiye genelinden kadın ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismar haberleri de gelmeye devam ediyor. Sadece bir gün içerisinde 5 çocuk istismarı ve bir cinsel taciz olayı basına yansıdı. Bolu, Alanya, Balıkesir ve İstanbul Küçükçekmece'de toplam 5 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı haberi gelirken, Denizli'de ise genç bir kadın pantolon denediği giyim mağazasının erkek çalışanı tarafından taciz edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ÇOCUK İSTİSMARI DAHA: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Küçükçekmece'de 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki kız çocuğunu takip eden 37 yaşındaki A.M., çocuğun peşinden binaya girdi. Çocuğun bağırması üzerine paniğe kapılan A.M. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı. Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan işlem başlatıldı.

A.M.'nin 2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuğa cinsel istismarın faili olduğu tespit edildi. A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs tutuklandı

Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı eylemler: Susmuyoruz

BOLU'DA 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Bolu'da 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), önce delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından daha önce işlemiş olduğu cinsel istismar olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Sedat K. salı günü (23 Nisan) Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda istismarda bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

ANTALYA'DA ÇOCUĞUNU İSTİSMAR EDEN BABA TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde de çocuk istismarı yaşandı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Finlandiya'da yaşayan Emre A., Finlandiyalı eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kız çocuğu P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldıktan sonra saat 03.00 sıralarında eşinin çocuğuna cinsel istismarda bulundu. P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre A. kaldığı otelde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

16 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

BALIKESİR'DE REHBER ÖĞRETMEN İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Balıkesir'de ise 40 yaşındaki rehber öğretmen Ö.A., iki erkek öğrenciyi evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek istismar etti. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün (25 Nisan) akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, istismar zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.A., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine cinsel istismar suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.

Rehber öğretmen, 2 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı

DENİZLİ'DE GİYİM MAĞAZASINDA TACİZ

Denizli'de ise giyim mağazasına giren genç bir kadın, pantolon denediği sırada mağaza çalışanının kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, Denizli'de Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasına giren E.P. isimli genç kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi. E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi. Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi. Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü. (HABER MERKEZİ)

