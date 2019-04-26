Bolu'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Bolu'da 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), önce delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından daha önce işlemiş olduğu cinsel istismar olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Sedat K. salı günü (23 Nisan) Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda istismarda bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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