Kastamonu’da düzenlenen ulusal felsefe öğrencileri kongresi başladı

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) 19. Lisans ve 6. Lisansüstü Kongresi, "Duygu Felsefesi" başlığıyla Kastamonu Üniversitesi Felsefe Topluluğunun ev sahipliğiyle başladı.

Açılış konuşmasıyla başlayan kongrede ilk gün oturumları; zihin, yapay zeka ve duygular, Spinoza ve duygu felsefesi, etik ve duygu felsefesi konuları ve lisansüstü özel oturumu ile akışını sürdürecek. 20 üniversiteden yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı 19. Lisans ve 6. Lisansüstü TÜFÖB Kongresi, "Duygu Felsefesi" başlığı altında; zihin beden ikiliğinde duygular, biyoloji felsefesi ve duygular, zihin felsefesi ve duygular, psikoloji ve duygular, evrim ve duygular, feminist felsefe ve duygular, estetik ve sanat felsefesinde duygular gibi alt başlıklarla tartışılacak.

TÜRKİYE FELSEFE ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ

2001 yılında kurulan Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) kuruluşunda felsefe öğrencilerinin bir araya gelebilmesini ve bu birlikteliğin felsefi tartışmalar üzerinden yükselmesini hedefleyen bir felsefe öğrencileri birliğidir. Kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra ilk kongresini ODTÜ'de gerçekleştiren TÜFÖB, daha sonraki yıllarda birçok üniversitede kongrelerini gerçekleştirmiştir. Yapılan bu kongreler öğrencilerin kendi çabalarıyla, sunum ve tartışmalarıyla farklı bir anlam kazanmış kolektif bir çabanın ürünleri olarak süregelmiştir.

Kongre ikinci gününde de sunum ve tartışmalar alt başlıklarla konuşulmaya devam edecek. (Kastamonu/EVRENSEL)