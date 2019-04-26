TÜGVA üyeleri, Kırıkkale’deki faaliyetlerini Mahir Ünal'a aktardı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. TÜGVA üyelerinden Kırıkkale’de yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Mahir Ünal, ramazan ayında kentte düzenlenecek iftar programında yer alacağını söyledi.

DHA'nın aktardığına göre TÜGVA Kırıkkale temsilcisi Çağrı Parlak, Kırıkkale’de "güzel işlere imza attıklarını" öne sürerek “Bizlere destek olan kamu, kurum ve kuruluşlarına, Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer’e, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumluya, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Çaykara’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜGVA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olması, il temsilciliği açılışlarının bizzat Bilal Erdoğan ve AKP temsilcilerinin katılımıyla yapılması ve AKP'li isimlerin katılımıyla etkinlikler düzenlemesi nedeniyle sık sık "AKP'nin gençlik yapılanması" olduğu ve "AKP'nin gençlik içinde örgütlenmesi amacıyla kurulduğu" eleştirilerinin hedefi oluyor. (HABER MERKEZİ)

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