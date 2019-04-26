Dolar/TL güne 5,94 seviyesinde başladı (26 Nisan 2019)

Merkez Bankasının (TCMB) dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tutması sonrası sert yükselişe geçerek 5,97'yi gören dolar/TL, güne 5,9444/5,9451 seviyesinde başladı.

TCMB'nin mart ayı PPK metninde yer alan “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadelerine nisan ayı metninden çıkarılması da yükselişte etkili oldu.

Nisan ayı PPK toplantısının metninde “Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir” ifadesi yer aldı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuşan yatırım bankası TD Securities'in gelişen piyasalar başstratejisti Cristian Maggio, Merkez Bankası'nın açıklamasının piyasalar tarafından son derece olumsuz algılandığını söyledi. Maggio, "Merkez Bankasının, gerekirse faizleri artıracağı taahhüdünde bulunmuştu. Son açıklama ise bu ihtimali azaltıyor" dedi ve bu sözden vazgeçilmesinin, Merkez Bankasının "kayda değer bir rahatlığını veya saflığını" gösterdiğini düşündüklerini belirtti.

Gazeteye konuşan BlueBay Fon Yönetimi'nden stratejist Timothy Ash, "Merkez Bankası boşa zaman geçirmeyi bırakıp işe sarılmalı ve döviz rezervlerinin neden hâlâ azaldığını açıklamalı. Bu açıklamanın gecikmesi rahatsız edici" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Nomura International Küresel Piyasalar Araştırma bölümünden gelişmekte olan piyasalar ekonomisti İnan Demir ise döviz rezervlerindeki azalma için "oldukça büyük" yorumunu yaptı ve bunun sadece bir kısmının swap işlemlerinin azalmasıyla açıklanabileceğini söyledi. (EKONOMİ SERVİSİ)