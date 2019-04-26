Boston Celtics efsanelerinden John Havlicek yaşamını yitirdi

NBA ve Boston Celtics efsanesi John Havlicek, 79 yaşında hayata veda etti.

NBA’de tamamı Boston Celtics’te 16 sezon geçiren ve 8 şampiyonluk kazanan Havlicek, bu alanda takım arkadaşları Bill Russell ve Sam Jones’tan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Russell’ın 11, Jones’un 10 NBA şampiyonluğu var.

Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele eden Havlicek için Celtics’ten yapılan açıklamada “Bir oyuncu olarak onu tanımlayan özellikler amansız mücadeleciliği ve takıma tüm kalbiyle bağlılığıydı” denildi.

“Olağanüstü düşünceli ve cömert” olarak tanımlanan Havlicek için “Kelimenin her anlamıyla bir şampiyondu. Bize yaşattığı tüm mutluluklar ve verdiği ilham için minnettarız” ifadesi kullanıldı.

1940 doğumlu Havlicek, 1960’ta NCAA şampiyonu olduğu Ohio State’ten mezun olduktan sonra 1962’de Boston Celtics tarafından 1. tur 7. sıradan draft edildi. Kariyeri boyunca 13 kez All-Star seçildi, 1974’te NBA finalleri MVP’si ödülünü kazandı. 11 kez NBA’in en iyi takımlarına, 8 kez en iyi savunma takımlarına seçildi.

1.96 boyundaki “Hondo” lakaplı Havlicek kariyeri boyunca 20.8 sayı, 6.3 ribaunt, 4.8 asist ortalamaları tutturdu.

“HAVLICEK TOPU ÇALDI”

Bitmek bilmeyen enerjisi ve savunmasıyla tanınan Havlicek’in bu özelliği, NBA tarihinin en unutulmaz anlarından birinin yaşanmasını sağladı. 1965’te Doğu Konferansı final serisinin 7. maçında bitime 5 saniye kala Philadelphia 76’ers’lı oyuncuların topu oyuna soktuğu sırada pas arası yapan Havlicek takımına maçı kazandırdı. Spiker Johnny Most’un “Havlicek topu çaldı(Havlicek stole the ball)” şeklindeki anlatımı halen akıllarda. (SPOR SERVİSİ)