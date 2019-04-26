26 Nisan 2019 01:23
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 253 olarak düzeltti
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan’da 8 ayrı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının '253' olduğunu duyurdu.
Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan’da 8 ayrı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının '253' olduğunu duyurdu.
DHA'da yer alan habere göe, Bakanlık, hesaplama hatası yapıldığını belirterek, ölü sayısının 359 değil, '253 civarı' olduğunu açıkladı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jayasinghe, patlamalarda tanınmaz halde çok sayıda hayatını kaybeden insan bulunduğunu, bunun da ölü sayısının tespitini güçleştirdiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)
8 patlamanın gerçekleştiği Sri Lanka'da Savunma Müsteşarı istifa etti