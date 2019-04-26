Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi bu yıl Kastamonu'da yapılıyor

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği 19. Lisans ve 6. Lisansüstü Kongresi bu yıl "Duygu Felsefesi" başlığıyla Kastamonu Üniversitesi'nde bir araya geliyor.

Yaklaşık 20 üniversiteden 80'e yakın öğrencinin katılım gösterdiği 19. Lisans ve 6. Lisansüstü Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) Kongresi bu sene "Duygu Felsefesi" başlığı altında; zihin beden ikiliğinde duygular, biyoloji felsefesi ve duygular, zihin felsefesi ve duygular, psikoloji ve duygular, evrim ve duygular, feminist felsefe ve duygular, estetik ve sanat felsefesinde duygular gibi alt başlıklarla tartışmaları derinleştirmeyi hedefliyor.

2001 yılında kurulan Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği, kuruluşunda felsefe öğrencilerinin bir araya gelebilmesini ve bu birlikteliğin felsefi tartışmalar üzerinden yükselmesini hedefleyen felsefe öğrencileri birliği olarak yoluna başladı.

Kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra ilk kongresini ODTÜ'de gerçekleştiren Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB), daha sonraki yıllarda birçok üniversitede kongrelerini gerçekleştirdi. Yapılan bu kongreler öğrencilerin kendi çabalarıyla, kendi sunum ve tartışmalarıyla farklı bir anlam kazanan kolektif bir çabanın ürünleri olarak süregeldi. (Kastamonu/EVRENSEL)