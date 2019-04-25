25 Nisan 2019 22:46
Fenerbahçe Beko 5. kez Final Four'da
Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup etti ve 5. kez Final Four'a kaldı.
Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek üst üste 5. kez Final Four'a kaldı. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Final Four ilk maçında karşılaştığı rakibini 76-67 mağlup ederek üst üste 3. kez final oynama başarısı göstermişti.
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes - Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)
ETİKETLER: Fenerbahçe Beko
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