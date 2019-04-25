Gebze'de polisin şiddetine maruz kalan annelere polis ablukası

Açlık grevindeki çocuklarına destek olmak için Gebze Cezaevi önünde polisin saldırısına maruz kalan anneler, İzmit'te açıklama yapmak istedi, polis izin vermedi.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) çağrısıyla İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda gerçekleştirilmek istenen açıklama yapılamadı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl binasında bekleyen annelerin dışarı çıkmasına engel olan polis, açıklamanın yapılamayacağını belirten bir bildirimde bulundu. HDP'nin önü çevik kuvvet ekipleriyle çevrildi, il binasına giriş çıkışlar engellendi. Polis gazetecilerin bina içerisinde çektiği fotoğraf ve görüntüleri sildirdi.

Görüşünü aldığımız İHD Kocaeli Temsilcisi Azize Adıgüzel, polisin anneleri abluka altına aldığını, açıklamalarına izin vermediğini söyledi. Yaşananlara anlam veremediklerini söyleyen Adıgüzel, çocukları için endişeli olan annelerin açıklama yapmasına dahi izin verilmediğini söyledi.

İHD Kocaeli Temsilcisi Azize Adıgüzel, yapmak istedikleri açıklamayı paylaştı. Açıklamadan satır başları şöyle:

ANNELERE YÖNELİK POLİS ŞİDDETİNİ KINIYORUZ

"19 Nisan günü Gebze cezaevi önünde çocukları ölmesin diye sessizce oturan annelere, polis devletin altına imza attığı tüm sözleşmelere aykırı biçimde bir saldırı gerçekleştirdi. Anneler dövüldü, sopa ile itildi, taciz içeren küfür ve tehditlere maruz kaldılar. Olaydan bir gün sonra polis aynı saldırıyı Kızıltepe de gerçekleştirdi. Böylece bir kez daha bir ‘anne sesi’ şiddetle bastırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, 2014 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacı devleti oldu. Bu sözleşme yaşamın her alanında ‘Kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınlara yönelik şiddetin faillerin yargılanması ve cezalandırılması’ görevini tüm imzacı devletlere yüklüyor.

İÇİŞLERİ BAKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

Buna rağmen 19 ve 20 Nisan’da, Gebze ve Kızıltepe’de devletin polisleri kadınlara karşı, annelere karşı suç işlemiştir. Kadınları dövmüş, fiziksel şiddet uygulamış, ‘Hızlanın sizde enerji çok’ diyerek açıkça cinsel taciz söyleminde bulunmuştur. Bizler insan hakları savuncusu kadınlar olarak amaçları sadece çocuklarının ölmesini engellemek, onların taleplerini dile getirmek olan annelere yapılan polis saldırısını kınıyor ve İçişleri Bakanı'nı yaşanan bunca şiddet olayının ardından, istifaya davet ediyoruz. Devletin altına imza attığı sözleşmelere uygun davranmasını talep ediyoruz" (Kocaeli/EVRENSEL)