ODTÜ'den 'İnek Koşusu' iptali açıklaması

ODTÜ, Mülkiyeliler Birliği'nin 28 Nisan 2019 Pazar Günü Eymir Gölü’nde düzenlenecek “İnek Koşusu”nu iptal etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin “Run For life Koşu Grubu”nun aynı güne etkinlik koyduğu, Mülkiyeliler Birliği'ne saat değiştirme önerisinde bulunulduğu ve üniversitenin iptal kararında bu yüzden bir sorumluluğu olmadığı savunuldu.

Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Merkezi Pazar günü Eymir Gölü'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan lisans öğrencilerine burs katkısı sağlamak amacıyla küçük ölçekli bir “İnek Koşusu” organize etmek üzere talepte bulunmuştu. Ardından Ülkü Ocakları Genel Merkezi “Run for Life Koşu Grubu” adıyla aynı gün “Gençlik koşusu” düzenleme başvurusunda bulundu. Mülkiyeliler Birliği, diğer koşunun başka bir gün yapılmasının kabul edilmemesi üzerine “İnek Koşusu”nu iptal ettiğini duyurdu.

BİR AY SONRA AYNI YERE BAŞVURU YAPILDI

Bunun üzerine ODTÜ tarafından olaya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Mülkiyeliler Birliği'nin 8 Mart 2019, Run for Life Koşu Grubu’nun ise 8 Nisan 2019 tarihindeki başvuru yaptığı belirtilen açıkamada, “İki etkinliğin aynı gün yapılması talebinden dolayı; önce başvuruda bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne durumla ilgili bilgi verilerek etkinliği yapmak istedikleri saati (sabah ya da öğleden sonra olmak üzere) seçmeleri konusunda öncelik tanınmış; buna bağlı olarak dilekçelerinde belirtmelerine rağmen 'Gençlik Koşusu' etkinliğinin saati değiştirilerek öğleden sonraya alınmış; bu şekilde uzlaşma ve her iki etkinliğin yapılmasına olanak sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, Üniversitemiz tarafından Mülkiyeliler Birliği’nin etkinliğini düzenlemesi konusunda herhangi bir engel konulmamış; yapılmak istenen İnek Koşusu kendi inisiyatifleri ile iptal edilmiştir. Bu noktada Üniversitemizin İnek Koşusu’nun iptaline yönelik herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

ÜLKÜ OCAKLARININ DÜZENLEMESİNDEN BAHSEDİLMEDİ

ODTÜ, “Run For Life” adıyla başvuru yapılan “Gençlik Koşusu”nun Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu koşuya ilişkin Ülkü Ocakları imzalı birçok afiş ve pankart bulunuyor. Öte yandan Ülkü Ocakları resmi internet sitesinde de koşuya katılım formu yer alıyor. (Ankara/EVRENSEL)