25 Nisan 2019 22:17

İzmirliler Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıya tepkili

İzmirliler ile Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırıyı konuştuk: Saldırıyı iktidarın toplumu ayrıştıran söylemi tetikledi.

İzmirliler Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıya tepkili

Fotoğraf: Evrensel

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    Dilek OMAKLILAR
    Eda AKTAŞ
    İzmir 

    31 Mart yerel seçimleri tartışmaları sürerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’ya yapılan linç girişiminin yankıları devam ediyor. İzmirliler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya Ankara Çubuk’ta Sözleşmeli Er Yener Çıkrıkçı’nın cenaze töreninde gerçekleştirilen saldırıya da tepki gösteren İzmirliler, saldırıya neden olanın iktidarın toplumu ayrıştıran söyleminin etkili olduğu konusunda hem fikirler. 

    Konak Kültürpark’ta İzmirlilerle yerel seçimleri ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıyı görüştük Nuran Sar seçimleri “Türkiye sanki bir uyanışta” diyerek değerlendiriyor. Seçim süreci boyunca iktidar dilinin hakaret dolu olduğunu söyleyen Sar şunları belirtiyor: “Kendi ayaklarına sıktılar böyle. İnsanlara hakaret ettiler. Milleti varlık kuyruğu diye yokluk kuyruklarına mahkum ettiler. ’70’lerden ’60’lardan örnek gösterdiler biz kaç yılındayız yokluk hep.” Seçim sonuçlarında ekonomik krizin etkisinin olduğunu anlatan Sar, “İşsizlik iki katı. Üniversite mezunu 3 tane çocuğum var işsiz” diye ekliyor. 

    “ŞEHİT OLMAYA YOLLAYAN KILIÇDAROĞLU DEĞİL”

    Kanun hükmünde kararnamelilerin (KHK) oy kullanıp kullanmama tartışmasına değinen Sar, “İtiraz etmek için her şeyi bahane ediyorlar. KHK’lilerin oy kullanma hakkı vardır. Bu ülkede aynı bayrak altında yaşıyorsak hakkı var. Onların da yasal hakkı kimin kendini yöneteceğini neden seçmesin” diyor. Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıyı ilişkin de Sar şunları söylüyor: “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz bu yapılanlar çok yanlış. Saldırının sebebini biraz AKP’nin kaybetmesine bağlıyorum. Büyükşehirler elden gittiği için onun sonucunda yapıyorlar. Şehit ailesine başsağlığına gidiyor onu oraya şehit olması için yollayan Kemal Kılıçdaroğlu değil.”

    İzmir için beklenen bir sonuç olduğunu söyleyen Arzu Çiçek, “Ankara ve İstanbul’u keşke AKP alsaydı” diyor. Binali Yıldırım’ın ‘bilindik’ olmasından dolayı bunu dile getirdiğini aktaran Çiçek, “Sadece kişi değil politikasına baktığımız zamanda AKP alsaydı iyiydi” diye ekliyor. Kılıçdaoğlu’ya yapılan saldırıya ilişkin sadece doğru bulmadığını söylerken bunun nedenine dair cevapsız kalıyor. Nilay Aşoğlu, Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıya ilişkin, “Saldırı planlıymış gibi. Cenazeye gidiyor birden saldırı sanki günler öncesinden planlanmış gibi” diyor 

    Fotoğraf: Evrensel

    “DEĞİŞİM İHTİYACI OLUYOR”

    Metin Kılıç ise şunları söylüyor “İktidar, alışkanlıkların değişmesine direnç gösterdi. Onlar da kendilerince bir çaba içerisindeydi. Halkın tercihi doğruysa bu halkın tercihiyse bunu kabul etmek gerekir. Halkı tercihinin değişimini etkileyen şey ekonomidir. Enflasyon oranı işsizlik oranı insanları daraltmış olabilir. Onun dışında değişim ihtiyacı oluyor insanlarda dönem dönem. Belki değişim ihtiyacı hissettiler.” Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıya ilişkin Kılıç, “Kılıçdaroğlu’ya yapılan ırkçı bir saldırı. Bunun sebebi sert söylemler, ötekileştirmeler. Herkesin sağduyulu olması lazım. İtiraz bir haktır itiraz edebilirler önemli olan burada karar vericilerin adil karar vermesi. İncelesinler adil bir karar olduktan sonra sorun yok” diyor.

    “İÇİŞLERİ BAKANININ PROVOKASYONU”

    Kemal Erdik ise, AKP’nin sergilediği tavır ve söylemlerin yanlış olduğunu ve seçimlerde de doğrunun kazandığını belirtiyor. AKP’nin 17 yıldır din istismarı politika üzerinden halkı etkilediğini anlatan Erdik , Erdik, ekonomiye ve dış borçlara dikkat çekerek seçimde bunların etkili olduğunu belirtiyor. Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıyı kınayan Erdik, “İçişleri Bakanı’nın yaptığı bir provokasyon bu, Soylu içinde. Bu bir mesaj halkı bölmeye yönelik. Kılıçdaroğlu’ya yönelik saldırıda Milli Savunma Bakanı ne dedi, ‘Gerekli mesajı aldık sizden, mesajını aldık’ ne demek bu? Bu halkı bölecekler” diyor. KHK’lilerin oy kullanmama tartışmalarına değinen Erdik, “Onlar da Türk vatandaşı oy kullanamaz diye bir şey olamaz. KHK’ler ile çoğunu neden attığı belli değil. Bir FETÖ yalanı uydurdu, gidiyor...”

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