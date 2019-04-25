Nobel ödüllü 51 aydından Türkiye’ye açlık grevi çağrısı

Nobel Ödülü alan 51 aydın, yazar ve bilim insanı, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevine dikkat çekerek, Türkiye’ye derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 169’ncu gününde. Aynı taleple cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutukluların açlık grevi eylemi de 131’inci günü geride bıraktı. Açlık grevleri ise 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

MA’da yer alan habere göre; Almanya’da kendilerini “Kürt halkının dostları” olarak tanımlayan bir grubun, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Ocak 2019’da başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Farklı yıllarda Nobel Ödülü kazanan çok sayıda isim kampanyaya destek verirken, bir de çağrı metni yayımladı.

Yayımlanan çağrı metninde “Biz, dünya çapında çeşitli disiplinlerden imzası bulunan Nobel Ödülü sahipleri olarak, Türkiye’deki bu kritik anda Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve tüm siyasi mahkumların tutuklanmasına son vermek için Türkiye hükümetini derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” denilerek, “Açlık grevlerinin sonlandırılması için çağrımızı yapıyoruz” denildi.

ERDOĞMUŞ: GÜVEN, BARIŞ İÇİN YOL AÇMAK İSTİYOR

Diyarbakır’da İnanç grupları açlık grevlerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Liv Suit Otelde yapılan açıklamaya bölgedeki farklı inanç temsilcileri ve Fatma Bostan Ünsal’ın yanı sıra HDP Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nimettulah Erdoğmuş, Hüda Kaya, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk de katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde, açıklamada bulunan HDP Urfa Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş, “Her şahsiyet bizim için ümmet gibidir” sözleriyle başladı. Erdoğmuş, Leyla Güven’in açlık grevi eyleminin hak, hukuk, eşitlik temelinde bir çağrı olduğunu ifade ederek “Bu çağrının adı şer olmasın, adaletsizlik olmasın, hukuk layıkıyla işlesin bunun karşısında da benim varlığım hiçleşsin diyor. Barış için bir yol açmak istiyor. Onu yalnız bırakmayan binlerce yoldaşı o ümitleri büyüterek insanlığa çağrıda bulunuyor. Bu çağrının muhatabı TBMM’dir. Bu çağrının muhatabı devletin kendisidir. Hukuk neyse onu uygulayın tecrit ve diğer hususlarla ilgili hukuk neyse işlesin. Bu ülkede normalleşme iklimi kendisini hissettirsin” diye konuştu. Ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (Diyarbakır/EVRENSEL)