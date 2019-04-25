Leyla Güven'in evinin bulunduğu cadde polis ablukasına alındı

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı 169 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in Bağlar ilçesinde bulunan evi, zırhlı araçlar ve polislerce abluka altına alındı.

Leyla Güven'in evinin önünde, polis hareketliliği yaşanıyor. Güven'in Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde bulunan evinin bulunduğu caddeye çok sayıda zırhlı araç, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve çok sayıda, çevik kuvvet ekibi otobüslerle sevk edildi.

Yaşanan sıradışı hareketliğin nedeni öğrenilemedi.

Güven'in evinin önündeki abluka gün sonunda kaldırıldı. (Diyarbakır/MA)