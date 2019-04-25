Kılıçdaroğlu’ya saldırıda yeni ifadeler: Keser ve demir çubuk vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta uğradığı saldırı ve linç girişiminin yaşandığı esnada orada bulunan Danışmanı Kenan Nuhut’un ifadesi ortaya çıktı. Bir kişinin cebinden bıçak çıkardığını, Mustafa Yavuz’un şahsın eline vurduğunu, kendisinin de tekme ile şahsı yere düşürdüğünü anlatan Nuhut, elinde keser ve demir çubuk bulunan şahısların bulunduğunu anlattı. Nuhut’un anlattıkları keserin ve demir çubuğun daha önceden ayarlandığını ortaya koyar nitelikte.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden Nuhut’un olay günü verdiği ifadesini paylaştı.

ŞAHIS SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREREK KIŞKIRTTI

Nuhut, “Daha önce tanıdığım ancak ismini çıkaramadığım bir şahıs bana, ‘Sen de mi bu PKK’lılarla berabersin, yazıklar olsun, çıkın gidin, defolun’ şeklinde sözler söyledi. Ben kendisini ‘Olayı provoke etme, bu bir şehit cenazesidir’ diyerek uyarıda bulundum. Bu şahıs kalabalığın içinde sürekli yer değiştirerek benzer şekilde kışkırtıcı şekildeki söylemlere devam etti. Bu esnada cenaze namazı başladı” ifadelerini kullandı.

ELİNDE KESER VE DEMİR ÇUBUK BULUNAN BİR ŞAHIS...

Nuhut’un verdiği ifadesinden bazı bölümler şöyle:

“Grubun dışındaki bir takım insanlarda sopa benzeri aletler gördüm. Ancak sopayla bize yönelik bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Koruma müdürümüze bir araca binmeyi teklif ettik ancak kendisi araca bindiğimiz halde daha vahim olaylar olabileceğini, linç edilebileceğimizi söyledi. Bunun üzerine yolumuz üzerindeki tek katlı bir eve zor şartlar altında genel başkanımızı soktuk. Ben bir süre eve girmeden dışarıda bekledim. Elinde keser ve demir çubuk bulunan bir şahıs genel başkanın içerisinde bulunduğu evin girişinin üzerindeki balkon gibi bir yapıya tırmandı. Ancak yanımızda bulunan güvenlik güçleri şahsı oradan aşağıya indirdi. Bu arada Osman Sarıgün isimli şahıs da elindeki bir demir parçası ile evin yanına geldi ve aynı balkona çıkmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlisi bu şahsı oradan uzaklaştırmaya çalıştı.”

KUŞOĞLU: ‘AMA’SIZ KINAMA BASİRETİ BİLE GÖSTERİLMEDİ

Çubuk Akkuzulu’da yaşanan linç girişiminde CHP heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu TBMM’de yaptığı basın açıklamasında saldırının amasız kınama basiretinin dahi gösterilmediğini söyledi.

Kuşoğlu maddeler halinde şu açıklamayı yaptı:

1- Pazar günü katıldığım şehit cenaze töreni devlet töreniydi. Devletin, CHP Genel Başkanının ve CHP heyetinin güvenliğini sağlaması gerekiyordu.

2- Bazı siyasiler devletin bu görevinin farkında değil ve bunu benim gibi milletvekillerinin görevi olarak görüyorlar ve devlet erkanını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra tüm gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim.

3- Ancak ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu siyasilerin dediği gibi bir şehit cenaze töreninde bile devlet erkanını koruyamayacak kadar çaresiz olduğu kanaatinde değilim. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür yeter ki onu yönetme şansını elde etmiş olanlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiş olsunlar.

4- Bazı siyasilerin talihsiz açıklamaları Türkiye’nin bir kaht-ı rical durumu yaşadığının itirafı olmuştur.

5- Diğer taraftan herhangi bir Anadolu köyünde Türk örf ve adeti gereğince misafirlikte, hele bir cenaze töreninde, hele hele bir şehit cenazesinde acıyı paylaşmaya gelenler baş tacı edildiklerinden güvenlik sağlanması ihtiyacı dahi esasında yoktur.

6- Çubuk Akkuzulu’da değerlerini yitirmemiş Anadolu evlatları gereğini yapmış, CHP Genel Başkanı Kılıçdarolu ve CHP heyetini, şeref, haysiyet, gelenek ve ahlakını yitirenlerden korumuştur.

7- Çubuk Akkuzulu’nun Ankaralıya, Anadolu’ya ve Türk örf ve adetine yakışan davranışı gösteren şerefli, haysiyetli sakinlerine, bazı çok değerli siyasilere ve görevini yapan askeri / sivil bürokratlara teşekkürü borç biliyorum” (HABER MERKEZİ)

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