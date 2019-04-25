Soma kararını protesto etmek isteyen emek örgütlerine polis engeli

“İşçiler mezarda, sorumluları dışarıda” çağrısıyla bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının sorumlularından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi başta olmak üzere, bu süreçte yaşanan adaletsizlikleri protesto etmek amacıyla DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odasının çağrısıyla bir araya gelen kitlenin basın açıklamasına izin verilmedi.

DİSK’in resmi Twitter hesabından DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı’nın ve DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı duyuruldu. (HABER MERKEZİ)