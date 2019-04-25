Soma kararını protesto etmek isteyen emek örgütlerine polis engeli
Soma davası kararını protesto etmek isteyen DİSK, KESK, TMMOB,TTB ve siyasi partilerin basın açıklaması polis tarafından engellendi.
Soma davasında verilen kararı protesto etmek isteyen emek örgütleri polis tarafından engellendi
Fotoğraf: DİSK'in resmi Twitter hesabından alınmıştır (@diskinsesi)
“İşçiler mezarda, sorumluları dışarıda” çağrısıyla bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi.
301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının sorumlularından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi başta olmak üzere, bu süreçte yaşanan adaletsizlikleri protesto etmek amacıyla DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odasının çağrısıyla bir araya gelen kitlenin basın açıklamasına izin verilmedi.
25 Nisan 2019
DİSK’in resmi Twitter hesabından DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı’nın ve DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı duyuruldu. (HABER MERKEZİ)
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