8 patlamanın gerçekleştiği Sri Lanka'da, Savunma Müsteşarıistifa etti

Sri Lanka Savunma Müsteşarı Hemasiri Fernando, 21 Nisan’da gerçekleşen 8 patlamanın ardından bugün görevinden istifa etti.

Yerel medya, Sri Lanka Savunma Müsteşarı Hemasiri Fernando’nun, 21 Nisan Pazar günü 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen ve 359 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

200 ADET FÜNYE BULUNDU

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamaların ardından daha önce uzatılan sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan’a kadar tekrar uzatıldı. Ayrıca, polisin aranan 5 şüphelinin fotoğraflarını yayınladığı belirtilirken; Nuwara Eliya şehrindeki bir kanalda 200 adet fünye bulduğu belirtildi. Bulunan fünyelere dair gözaltı yapılmadığı, incelemelerin ise devam ettiği duyuruldu. (DHA)