25 Nisan 2019 18:00
İBB: Veri kopyalama durduruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), veri kopyalamayı durdurduğunu açıkladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), veri kopyalamayı durdurduğunu açıkladı.
İBB, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalamayı durdurdu. (HABER MERKEZİ)
İBB verilerinin kopyalanması tartışmasına itiraz: İBB kozmik oda değil
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ETİKETLER: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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