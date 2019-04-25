İBB: Veri kopyalama durduruldu

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Demirtaş: İmralı ve Kandil görüşmeleri devletin onayında yapıldı

Selahattin Demirtaş, İmralı ve Kandil'le bütün görüşmeleri devletin desteği ile yaptığını ama şimdi ‘Sayın Öcalan’ dediği için yargılandığını söyledi.