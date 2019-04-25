Suriye konulu 12. garantörler toplantısı yapılıyor
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye konulu 12. toplantı Kazakistan'da teknik görüşmelerle başladı.
Fotoğraf: DHA
Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Suriye konulu 12. toplantı garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmelerle bugün başladı.
Teknik görüşmelerin gündemini Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve toplantı sürecine yeni gözlemci devletlerin katılması konuları oluşturuyor.
Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Asistanı Ali Aşgar Hadji bulunuyor.
Türkiye heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
Beşar Esad yönetimi ve muhalif grupların katılacağı ana toplantı ise yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak. (AA)