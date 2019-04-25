Sudan’da halk hareketi cuntanın üç üyesini istifa ettirdi

Sudan Askeri Geçiş Konseyinin, Devrik Lider Ömer Beşir rejiminin önemli şahsiyetlerinden kabul edilen 3 üyesinin istifa ettiği açıklandı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Generaller Ömer Zeynelabidin, Celaleddin Şeyh ve Babekir Tayyib, Konsey üyeliğinden istifa etti. Söz konusu istifaların değerlendirilmeye alındığı kaydedildi.

Halk hareketini temsil eden güçlerin üyesi Sati el Hac ise daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin, söz konusu kişilerin istifasını onayladığını söylemişti. Hac, bu kişilerin istifasının, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin, Konseyle düzenlenen toplantıya katılma şartı olduğunu ifade etmişti.

Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum’daki toplantıda, ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya varmıştı.

‘TEMEL İLKELERDE ANLAŞILDI’

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile halk muhalefetinin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Konseyin Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, başkent Hartum’daki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Temel ilkeler üzerinde anlaştık. Bunların ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin birbirini tamamladığı ve Sudan’ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir” dedi. Kebbaşi, söz konusu güçlerle ortak bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında büyük anlaşmazlıklar olmadığını savunan Kebbaşi, söz konusu güçleri halk hareketinin temsilcisi olarak gördüklerini dile getirdi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin Sözcüsü Ahmed er-Rabi ise Askeri Konseyle gerçekleştirdikleri toplantının iyi geçtiğini ve geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeler ve devlet kurumlarının yetkilerinin belirlenmesi için ortak komite kurulmasında anlaşıldığını kaydetti. (AA)