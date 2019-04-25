Lastik-İş genel başkanını öldüren işçinin yargılanmasına başlandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasının sendika temsilciliğinde, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması başladı.

DHA’nın haberine göre Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık İşçi Sedat U. ile tutuksuz yargılanan 7 sanık hakim karşısına çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin okunmasının ardından sanıklara söz hakkı verildi.

Hakkında ‘Kasten öldürme, silahla yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iddianame düzenlenen Sedat U. savunmasında, şunları söyledi: “2014 yılında fabrikada işe başladım. Yerimin değiştirileceğini duydum ve sebebini öğrenmeye çalıştım. Sanık ifadelerinden sonra anladım ki genel başkanımızı doldurmuşlar. Olaydan 1 hafta önce gece saatlerinde sendika binasına gittiğim doğrudur ama kimseye karşı bir tehditte bulunmadım. Yer değişikliğinin sebebini öğrenmeye gittim ve normal konuştum. Sendika iş alımlarında, yer değişikliklerinde söz sahibidir. Normal şekilde içeri girdim, selam verdim. Selam verir vermez Karacan silahı elinde olduğu halde ‘Gel lan buraya’ dedi. Bunun üzerine ben geri çıktım ve işim olduğunu söyledim. Sanık O.B. ‘Nereye gidiyorsun, biz de buradayız’ deyince güvendim ve içeri girdim. İçeri girince maktul telefonumun alınmasını, beni tutmalarını istedi. Bana yönelmeler oldu ve telefonum zorla alındı. Karacan, ‘Senin ekmeğini ben veriyorum’ dedi ve yanıma yaklaşarak kafa attı. Diğerleri de üzerime çullandılar. Kendimi dışarı attım. Ancak beni sürükleyerek içeri soktular. Maktul ayakta olduğu halde silahıyla oynayarak ‘Elimi öp, biat et’ demesi üzerine kimsenin elini öpmem dedim ve elindeki silaha doğru yöneldim. Maktulün silahlı elini tutunca sanıklar E.A. ve O.B. müdahale ettiler. O sırada silah sesleri geldi. Bu sırada silah benim elimde değildi, tetiği ben çekmedim. Maktulün eli boşalınca bana zarar vermesinler diye silahı aldım ve kaçmaya başladım. Kimseyi öldürmek ve yaralamak için hareket etmedim, kimseye ateş etmedim.”

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Sedat U’nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, haklarında ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar için ise yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Duruşma 19 Haziran tarihine ertelendi. (HABER MERKEZİ)