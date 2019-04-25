CHP, Süleyman Soylu için suç duyurusunda bulunacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yarın (26 Nisan Cuma) saat 11:00’de Ankara Adliyesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SOYLU, "CHP’LİLERİ ŞEHİT CENAZELERİNDE KABUL ETMEYİN, TALİMATI GÖNDERDİM" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Haziran 2018’de yaptığı açıklamada, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız” demişti.

KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRININ ARDINDAN, KILIÇDAROĞLU'YU SUÇLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu’ğunun Çubuk’ta asker cenazesine katıldığı sırada uğradığı saldırı ve linç girişiminin ardından Soylu’nu bu sözleri hatırlatılmış ve tepki gösterilmişti.

Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair açıklamasında da "HDP ile ortaklık" hatırlatması yapmış ve "Milletin hafızası unutmamaktadır" demişti.

Bu sözlerin ardından da kamuoyun da sık sık Süleyman Soylu’nun istifası istenmişti. (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi