25 Nisan 2019 16:50

EMO Adana Şubesi: En güvenilir nükleer santral kurulmamış olandır

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak, Çernobil'in 33'üncü yılında yazılı açıklama yaptı.

EMO Adana Şubesi: En güvenilir nükleer santral kurulmamış olandır

ARŞİV | Nükleer santral protestosu

Fotoğraf: Halil Polat / EVRENSEL

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    Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak, 26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil’de yaşanan nükleer santral felaketinin 33’üncü yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Mak, etkilerinin halen tüm bölgede yaşandığını hatırlattı. Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da dünyanın hiçbir yerinde nükleer santraller istemediklerini söyleyen Mak, “Yabancılar tarafından kurulup işletileceği halde santral halkımıza yerli ve milli olarak tanıtılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmeden, ihtiyaç duyulmadığı halde bu tehlikeli enerji zorunluymuş gibi sunulmaktadır” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    “ÜLKEDE ENERJİ FAZLASI VAR”

    Ülkede elektrik üretim santrallerinin kurulu güç açısından enerji fazlası olduğunu söyleyen Mehmet Mak, “Nükleer santral macerası, her açıdan akıl dışıdır. Romalılar nükleer enerji santrali yapmış olsalardı, bizler hâlâ atıklarını saklıyor olacaktık. Dünyada Çernobil ve Fukuşima faciaları yaşanmışken, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer enerji santralleri yaparak kara bulutları üzerimize çekmenin anlamı yok” dedi.

    Sonuçları itibarıyla ülkemiz ve halk için telafisi mümkün olmayan siyasi tercihin kabul edilemez bir karar olduğunu söyleyen Mehmet Mak, “Nükleer santraller bütün dünyayı tehdit etmektedir, Elektrik Mühendisleri Odası olarak nükleer santrallere karşı aklın ve bilimin ışığında mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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