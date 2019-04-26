26 Nisan 2019 04:22

Kayserili işçiler: "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" bile diyemiyoruz

Kayserili işçiler kıdem tazminatının gasbı ve hayat pahalılığından rahatsız: "Devletin seçimden sonra yeni sürprizi kıdeme göz dikmek oldu"

Kayserili işçiler: "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" bile diyemiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Kayseri’de işçilerle son dönem gelişmelerini konuşuyoruz. Seçim çalışmaları sırasında bağımsız belediye başkan adayının yaptığı ev toplantılarında karşılaştığımız bu işçiler, kıdem tazminatının gasbı ve pahalılık olmak üzere gidişattan memnun değil. Öyle ki seçimde AKP’ye oy veren işçi, seçimden kısa bir süre geçmesine rağmen “Pişmanım şimdi olsa oy vermem” dedi.

    BOYDAK İŞÇİSİ: YENİ SÜRPRİZ KIDEME GÖZ DİKMEK OLDU

    İlk durağımız Boydak işçisi. “31 Mart seçimlerini nasıl değerlendiriyorsun?” sorumuza,Günümüzde siyasetçi yok. Şimdiki siyasetçiler koltuk davasında. Kimisi din adı altında insanları sömürüyor, kimisi Atatürk adı altında siyaset yapmaya çalışıyor. Diğeriyse milletin bekası diyor. Hepsi de koltuk için savaşıyor. Hiçbiri işçi ve halk için bir şey yapmıyor. Senedi yüzük olanlar şimdi gemileri ve hastaneleri sayamıyor” diye yanıt verdi. İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmesi ise şöyle: “Ankara’yı kaybettikleri kesinleşince İstanbul’u da kaybetmek istemediler. Belediyelerde büyük yolsuzluklar dönüyor. Bu sene bunu daha iyi öğrendim.”

    Ekonomi kötü olduğu için işçilerin kıdem tazminatını alıp kaynak yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Boydak işçisi, “Çünkü devletin özelleştireceği bir şey kalmadı. Seçimlerden sonra size çok güzel sürprizler var denildiğinde her şeye zam yapmışlardı. Şimdi de sürprizler kıdeme göz dikmek oldu” dedi. 1 Mayıs’ı sorduğumuz işçi, “1 Mayıs’ta çalışıyoruz. Aslında söz söylemek önemli” dedi.

    CEHA İŞÇİSİ: KATILMALIYIZ AMA İŞTEN ATILIRIZ KORKUSU VAR

    Görüştüğümüz CEHA Büro Mobilyaları işçisi seçimlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “31 Mart seçimlerinde ittifak kurmalarına rağmen çok çekişmeli geçti. Hiçbir zaman CHP’ye oy vermedim ama bu seçimlerde ilçede verdim. Kendi çapımda AKP ders vermek için büyükşehirde de oyumu bağımsız aday Eylem Sarıoğlu’ya verdim. Düşünceleri beni etkiledi.”

    Ekonomik krizin her şeye etki ettiğini düşündüğünü söyleyen CEHA işçisi, “Hayat çok zorlaştı. Pahalı hale geldi. İşsizlik oranı arttı. Her gün işçi çıkartıyorlar. Kıdemin fona devrine ilişkin işçilerin bu kez de AKP’ye ve patronlara ders vermesi gerektiğini düşünüyorum. 1 Mayıs’a ilişkin ise seçim döneminde gördüğüm hak verilmez, alınır. Haklarımız için katılmamız gerekir ama işten atılırız korkusu var” diye konuştu.

    "AKP’YE OY VERDİM AMA PİŞMANIM"

    Görüşlerini aldığımız bir eğitimci ise şunları söyledi: “Yerel seçimlerde partilere çok para veriliyor. Bunlara hiç gerek yok. Her zaman AKP’ye oy veririm. Bu seçimlerde yine oy verdim ama pişmanım. Bunlar kaybettikleri yerleri kendilerine yediremediler. Bu durumu kabul etmeleri gerekirdi” dedi. Kıdem tazminatının fona devri konusunda ise şunları dile getirdi: “Tek kelimeyle devletin parası yok. Kasayı fonlar ile doldurmak istiyor. Şimdiye kadar hiç İşçi Bayramı’na, 1 Mayıs’a katılmadım. İşçi Bayramı şenlikler içinde işçilerin kendi isteklerini sundukları bayram olmalı. Büyük şehirlerde terör örgütlerinin bayramı gibi yapılıyor.”

    "AL ALABİLİRSEN"

    Torna işçisi olduğunu söyleyen başka bir işçi ise, “Kıdem tazminatının fona devrini ben kasada paranın bitmesiyle ilgili görüyorum. Yoksula garibana işçiye emekçiye göz diktiler. İşçi kesimini düşünseler böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şu anki ekonomi bitik bir asgari ücretle çalışan bir işçi olarak eve birini alsak üç şey alamıyoruz.  Çocukların isteklerini yetiştiremiyoruz. Kısa ve öz; yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Onun da kilosu 8 TL! Al alabilirsen” dedi. 1 Mayıs’ta kazanılmış hakları kaybetmemek için ve yeni haklar talep etmek için seslerini duyurmaları gerektiğini anlatan işçi, “Hak bekleyene kimse hak vermez. Yaşamında iyileştirme olmaz. Biz talep edeceğiz, onlar yapmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı. (Kayseri/EVRENSEL)

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    Bir grup Türk-İş üyesi işçi
    Kayseri

    Merhaba Evrensel okurları...

    Sizlere yaklaşan 1 Mayıs ve bu süreçte işçiler için önem arz eden kıdem tazminatının fona devredilmesi, 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri, ekonomik krizin neticesinde pahalılaşan hayat, enflasyonun bu denli yüksek olmasına dair işçilerin nasıl tartıştığını aktarmak istedik.

    1 MAYIS’IN BAŞ AKTÖRÜ İŞÇİLER OLMALI

    İşçiler için gelecek ve yaşam standartlarını ilgilendiren bir konuda Türk-İş Genel Merkezinin ve Türk-İş’e üye sendikaların bu sessizliği, Türk-İş üyesi işçileri hayretler içerisinde bırakıyor. İşçiler bu konularda sendikaların bu sessizliğini hem genel merkezin hem de şubelerin tek derdinin koltuk sevdası olduğuna yoruyor. İşçiler cephesinden daha önce verilen sözlerin yerine getirilmesi de tartışılıyor.Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz”, “Kıdeme göz dikilirse genel greve gideriz” diyenler 1 Mayıs’ta bunu hatırlatmalılar.

    Türk-İş Genel Merkezi ve bağlı sendikalar bunu 1 Mayıs’ta dile getireceğini söylüyor. Fakat tek bir yerde 1 Mayıs kutlaması yapmak için bütün şubeleri Kocaeli’de toplamayı düşünüyorlar. Bütün illerden götürseler en fazla dört beş otobüs işçi götürecekler. Bunun amacının da sadece binlerce işçinin gözünü boyamak ve kandırmak olacağını açıkça söylüyoruz. Peki, ilimiz Kayseri’de yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Türk-İş ve şubeleri neden burada katılım sağlamıyorlar. “Ne yapabiliriz?” demeyelim. Tüm Türkiye’de her yerde üyelerimizin bulunduğu her yerde 1 Mayıs’ın baş aktörü biz işçiler ve sendikalarımız olabilir.

    1 MAYIS’TA BİR ARADA OLALIM

    Kayseri’de bulunan sendikalar, işçiden yana olan çevrelerle ortak 1 Mayıs kutlaması yapacaklar. Kayseri’de yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Türk-İş ve bağlı sendika şubeleri kutlasalar bile ayrı kutluyorlar. Bu ayrı kutlamanın ne Türk-İş üyesi işçilere ne de diğer sendika üyelerine ve işçiden yana çevrelere yararı var. Bu ayrıştırıcı tutum ve işlerden kaçınmalıyız. Tüm sendikalar ve işçiden yana çevrelerle birleşip ortak kutlamalıyız. Bu 1 Mayıs’ta ortaklığımızı ilan etmeliyiz. Çünkü ilerleyen günlerde tekrar gündeme geldiğinde hep birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanarak cevap verdiğimizde ne kıdem tazminatımıza el uzatma ne de toplusözleşmelerde istediğimiz zammı vermeme gibi bir lüksleri olur.

    Buradan tüm Türk-İş üyesi ve diğer işçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Gelin hep birlikte bulunduğumuz bütün illerde 1 Mayıs’a katılalım. Kıdem tazminatımıza göz dikenlere, ekonomik krizle hayatın pahalılaşmasına karşı, toplusözleşmelerimizde enflasyonun üstünde bir zam ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi taleplerini haykıralım. Hep birlikte olursak sesimiz gür çıkar. Ama birlikte olamazsak sesimiz cılız çıkar. Bunun sonucunda muhatabımız patronlar ve patronların temsilcisi hükümet bizleri ciddiye almaz.

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