Demirtaş: İmralı ve Kandil görüşmeleri devletin onayında yapıldı

Hakkında hazırlanan fezlekelere karşı savunmasını sürdüren HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Beni, ‘Sayın Öcalan’ dediğim için yargılıyorsunuz ama devletin sahil güvenlik güçleri, partimin heyetini 23 defa Marmara’daki İmralı Adası’na götürdü. Bunların sekizinde bizzat ben vardım. Defalarca Kandil’de KCK üst yönetimiyle görüşmeye gittik. Tamamı da hükümetin bilgisi, desteği ve onayıyla gerçekleşti” dedi.

Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın yargılandığı davanın 4. duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde devam etti.

Demirtaş sözlerine “2010-2011’de çok sayıda parti üyemiz AKP-cemaat ortaklığıyla tutuklanmıştı. Onlara sahip çıkma faaliyetlerimiz nedeniyle, aynı cemaat savcıları tarafından biz de terör örgütü üyesi olarak suçlandık ve 9 yıl sonra bu defa da ben yargılanıyorum” diyerek başladı.

ŞİDDETİ DE SİLAHI DA DESTEKLEMEDİK

İmralı ve Kandil görüşmelerinin tamamını devletin bilgisi ve onayı dahilinde yaptıklarını söyleyen Selahattin Demirtaş “Şimdi de, İmralı’da ve Kandil’de defalarca görüşmeler yaptığımız kişilere 2010’da, 2011’de “sayın” demişim diye, “Onlarla görüşülsün” demişim diye yargılanıyorum. İşte ilkesizlik budur” ifadelerini kullandı.

Demirtaş “Biz terör faaliyeti yürütmedik. Şiddeti de silahı da desteklemedik. En akılcı, bildiğimiz, inandığımız yolla, bu sorunların çözümü için uğraştık. Sizler (mahkeme heyeti) bunu “terörist faaliyet” olarak değerlendirmeye devam ediyorsunuz, ben de anlatmaya devam edeceğim” dedi

"KILIÇDAROĞLU'YA YUMRUK ATANLARIN KAHRAMAN İLAN EDENLERE İŞLEM YAPILACAK MI?"

Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Sarıgün’ün elini öpenlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa da değinen Demirtaş “fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi, ‘milli kahraman’ denilerek paylaşılması hakkında bir işlem yapılacak mı? Suçu ve suçluyu övme var mıdır orada?” dedi. (HABER MERKEZİ)