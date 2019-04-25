Savcı, Ahmet Kural’a verilen hapis cezasına itiraz etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'yu darbettiği gerekçesiyle 22 Nisan'da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında Cumhuriyet savcısı hapis cezasına itiraz etti.

Oyuncu Ahmet Kural’a, Şarkıcı Sıla Gençoğlu’yu darbettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Basit yaralama” suçundan 5 ay, “Tehdit” suçundan 7 ay 15 gün, hakaret suçundan ise, “4 ay 5 gün hapis cezası verilmişti.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül, mahkemenin verdiği karara, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, müşteki Sıla Gençoğlu’nun tanığı olarak dinlenen Hatice Zeynep Tunç’un, “Ahmet Kural’ın evinden, ‘seni öldüreceğim’ ve ‘o…’ şeklinde sesler geliyordu” beyanının, Yıldız Teknik Üniversitesinden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmeden karar verildiği kaydedildi.

“TANIK BEYANI İLE RAPOR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMEDİ”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan raporda Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerekliliği vurgulandı. Mahkeme tarafından kararda yeterli bir açıklama da yapılmadığı kaydedilen yazıda, bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak tehdit ve hakaret bakımından hüküm kurulmadığı belirtildi. Ahmet Kural hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)