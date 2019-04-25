Sincan ve Etimesgut’ta riskli alanlara okul yapılıyor

Derya KAYA

Ankara

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yapımı devam eden okullar, sağlık ve güvenlik açısından riskli bölgelere inşa ediliyor.

Ankara’nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde yapımı devam eden ilk ve ortaokullar güvenlikli bir alana inşa edilmedikleri gerekçesiyle tepki topluyor. Etimesgut’ta inşaatı devam eden ve Şehit Mehmet Akif Sancar İlk ve Ortaokulu, Nimet Bahri Kutluözen Ortaokulu, Mehmet Çetin İlkokulu, Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu ve Zekiye Güdüllüoğlu İlkokulunun bir kısmının taşınacağı yeni binaların duvar sınırında akaryakıt istasyonu bulunuyor. Sincan’da Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun taşınacağı okul binası ise iki ana yolun arasına yapılırken, okulun hemen yakınında akaryakıt istasyonu, beton fabrikası olması ve bu alandan sürekli büyük taşıt araçlarının geçecek olması kaygı uyandırıyor. Okulların inşaatının böylesi bir alanda devam ediyor oluşu ise yetkili kurumların bu konuda gerekli planlamaları yapıp yapmadığı, eğer yapıldıysa okullar faaliyete başlamadan bu bölgede ne tür önlemlerin alınacağı sorusunu akıllara getiriyor.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Eğitim kurumlarının açılabilmesi için tahsis edilen arsanın uygunluğunu düzenleyen Okul Açma Kapama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin c bendinde, çevrede konuşlanabilecek bir akaryakıt istasyonunun okul bahçesi duvarına en az 50 metre uzaklıkta bulunması gerektiği, sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması gerektiği belirtiliyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, Etimesgut’ta yapılan okullarda 2 bine yakın öğrencinin eğitim göreceğini belirterek, “Bu okullarımız yeni dönemde eğitim verecekse okul duvarına bitişik akaryakıt istasyonun kapatılması gerekiyor. Öğrencilerimiz için ciddi tehdit oluşturulacak bu duruma ilişkin çözüm üretme görevi başta Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere Kaymakamlık ve diğer kamu görevlilerine aittir” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR OKULDAN ÇIKINCA BETON MİKSERLERİYLE KARŞILAŞACAK"

Sincan’da yapımı devam eden okulun durumunun ise daha karışık olduğunu kaydeden Gülhan Şimşek, inşaat alanı tabelasında adı olan okulun Sincan’ın merkezinde faaliyetini sürdürdüğüne dikkat çekti. Şimşek, “Şimdi bu yeni yapılan okul binalarının Sincan girişine, merkezin dışına yapılıyor olması bir yana, iki ana yolun arasına yapılması, bu binaların hemen yakınında beton fabrikası, akaryakıt istasyonlarının olması, hava kirliliği, gürültü ve güvenlik riski oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz okul bahçesinden çıktıklarında beton mikserleri, kum kamyonları, arabaların geçtiği yolla karşı karşıya kalacak. Doğrusu bu okullar açılacaksa okulun önünden geçen ve Sincan şehir merkezine giden bu yolun trafiğe kapatılması, beton fabrikasının ve akaryakıt istasyonlarının taşınması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

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