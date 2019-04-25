İmamoğlu’ya Kanal İstanbul yanıtı: Belediye yoksa bakanlıklar var

Yerel seçimlerin ardından Kanal İstanbul projesini ‘kaos ve israf’ olarak değerlendiren ve öncelikleri olmayacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ya hükümet kanadından “Geri adım yok” yanıtı geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede hiçbir aksama olmayacağını söyledi:

“Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır.” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Okan Üniversitesi Çevre ve İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Çevresel tehlikeleri göz önünde bulundurarak Kanal İstanbul gibi projelere karşı gelmememiz gerekiyor” dedi.

TMMOB: CANLI VARLIKLARA ZARAR VERECEK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kanal İstanbul ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, projenin İstanbul’u ve Trakya bölgesini büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağını belirtmişti. Oda açıklamasında şunlar ifade edilmişti: “Bu proje İstanbul’a göçü daha da artıracak nüfus 25 milyona, Trakya bölgesinin nüfusu (İstanbul’la birlikte) 40-45 milyona ulaşacaktır. Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan bu bölge bu kadar nüfusu kaldıramaz. Bugün bile zaman zaman büyük bir sorun oluşturan su ihtiyacının karşılanması gelecekte çok daha büyük sorunlar yaratacaktır. İnanılmaz ölçekte kazı, dolgu, dinamit patlatılması ve iş makinelerinin kullanımı ciddi ölçekte gürültü ve egzoz gazı yayılmasına neden olacaktır. Önemli bir tarım ve mera alanı yok olacaktır. İnanılmaz ölçekte yapılacak olan kazı ve dolgu işleri toprak kaymalarına ve yer altı suyunun drenaj sisteminin bozulmasına neden olacak, ortaya çıkacak su kayıpları İstanbul’u yaşanmaz kılacaktır. Bölgenin doğal hayatı ve sularda yaşayan canlı varlıkların etkilenmesi ekosisteme önemli ölçüde zarar verecektir.” (HABER MERKEZİ)