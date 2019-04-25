25 Nisan 2019 15:15

TMMOB: Denizli Acıpayam acilen “afete maruz bölge” ilan edilmeli

TMMOB Denizli heyeti, deprem bölgesi olan Acıpayam'ı ziyaret etti, bölgedeki yurttaşlarla görüşerek gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı.

TMMOB: Denizli Acıpayam acilen “afete maruz bölge” ilan edilmeli

Fotoğraf: Evrensel

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    TMMOB Denizli heyeti, deprem bölgesi olan Acıpayam’ı gezdi. Heyet, gözlemlerini basınla paylaşarak “Acıpayam acilen ‘afete maruz bölge’ ilan edilmelidir” dedi.

    TMMOB Denizli heyeti, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında Acıpayam’a dair gözlemlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. TMMOB Denizli, Acıpayam’ın acilen afete maruz bölge ilan edilmesini istedi.

    DEPREMZEDELERE SUNULAN YEMEK DAĞITIM HİZMETİ SONLANDIRILDI

    Heyet adına basın açıklamasını yapan TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca, ilk günden itibaren Kızılay ve AFAD başta olmak üzere devletin acil hizmet kurumlarının üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade ederek “Ancak, 15 Nisan tarihinden itibaren 14 köyde 3000 depremzede yurttaşımıza, AFAD tarafından verilen yemek dağıtımı hizmeti sonlandırılmıştır. Halen depremzede yurttaşların banyo-tuvalet gibi gereksinimleri sağlıklı şekilde çözülememiştir” diye konuştu.

    Havaların ısınmaya başlaması ile sağlık sorunlarının katlanıp ağırlaşma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulunan Sarıca, “Tuvalet, banyo, temizlik, günlük iaşe gibi en temel ihtiyaçlar hemen müdahale bekleyen sorunların başında gelmektedir” dedi.

    “Valiliğin ‘afete maruz bölge’ ilanı açıklamasının devamı gelmelidir” diyen Sarıca, “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilen ilan talep yazısının gereği yapılarak Acıpayam, Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak ‘afete maruz bölge’ ilan edilmelidir” ifadelerini kullandı.

    İMO Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel ise hasar tespit çalışmalarına ilişkin söz alarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü artçı depremler ile birlikte kimi hafif hasarlı binaların orta hasarlıya, orta hasarlılarınsa ağır hasarlıya dönüştüğünü belirtti. Vatandaşın birçok konuda bilgi eksikliğinden kaynaklı gelecek kaygısı yaşadığını da söyleyen Şenel, detaylı bir aydınlatma çalışması yürütülmesi gerektiğini belirtti.

    "SEÇİMDEN SONRA UĞRAYAN YOK"

    Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Cüneyt Zeytinci de bölgedeki vatandaşın unutulmuş olmaktan dert yandığını ifade ederek oradaki vatandaşların kendilerine “Seçime kadar bölgemize çok ilgi vardı. Seçimden sonra bölgemize uğrayan yok. İlk gelen sizsiniz” serzenişinde bulunduklarını söyledi. Birçok muhtarı basın toplantısına katılmaya ikna ettiklerini ifade eden Zeytinci, “Muhtarlara ‘biz basın açıklaması yapacağız, gelin siz de basın önünde kendinizi ifade edin’ dedik, onlar da hararetle karşıladılar. ‘Arabamız var kesin geliriz’ dediler. Ancak daha sonra bugün aradığımızda ise ‘biz şimdi basına konuşursak acaba çadırlarımızı mı alırlar, paramızı mı vermezler’ korkusu yaşadıkları için basın toplantısına gelmek istemediler” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

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