HDP mitingine IŞİD saldırısına dair 5 polis hakkında suç duyurusu

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 5 Haziran 2015'te Halkların Demokratik Partisinin (HDP) düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı saldırı nedeniyle 14 polis hakkında “Görevi ihmal etmek”ten açılan davanın duruşması görüldü. Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık polisler katılmazken, avukatlar hazır bulundu.

Hakim, HDP mitingine yönelik saldırının iki yerde meydana geldiğini, iddianamede patlayıcının olay öncesinde saklandığı Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde arama faaliyetlerinin yapılmamasına ilişkin bir kısım sanıklar hakkında kamu davası açıldığını hatırlatarak, alanda çöp kutusundan meydana gelen ikinci patlama hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını söyledi. Hakim, çöp kutusundaki patlamayla ilgili olarak 5 emniyet görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hakim, avukatların görevsizlik kararı verilerek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme talebini reddederek duruşmayı erteledi. (Diyarbakır/MA)

HDP mitingine IŞİD saldırısında 14 polise dava açıldı