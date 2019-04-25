Mülkiyeliler ve ODTÜ’lüler uçurtmaları özgürlüğe uçuracak

Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği, aylar önce 28 Nisan'da yapılacağı duyurulan İnek Koşusu’nun ODTÜ yönetiminin engelleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından ortak etkinlik kararı aldı. Mülkiyeliler ve ODTÜ’lüler, 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 16.00’da ODTÜ Mezunları Derneğine ait Vişnelik Tesislerinde bir araya gelerek uçurtmaları özgürlüğe uçuracaklar.

Etkinliğe ilişkin Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, baskı ve engellemelere karşı dayanışma ve neşeyle bir araya gelineceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“28 Nisan Pazar günü saat 16:00’da uçurtmalarımızı özgürlüğe uçuracağız. ODTÜ yönetimi, İnek Koşusu’na engel çıkarmış olabilir; fakat aynı günde Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği camiaları olarak Vişnelik Tesisleri’nde bir araya geleceğiz. Baskı ve engellemelere karşı dayanışma ve neşeyle. Mezunlarımız, öğrencilerimiz ve tüm dostlarımızla birlikte uçurtmalarımızı uçuracak, türküler söyleyeceğiz. 28 Nisan Pazar Vişnelik’te hep birlikte olalım, güçlü olalım.” (HABER MERKEZİ)