Kozağaçlı, kendisine verilen cezaya itiraz etti: On birinci gerekçe

11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı istinaf dilekçesi verdi. Dilekçede, “Böyle bir sözde yargısal hükmün ortadan kaldırılması için sayısız gerekçenin dayanaklarıyla birlikte orada olduğunu biliyorum” diye yazdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince hükmedilen 11 yıl 3 aylık hapis cezasını temyiz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere verdiği dilekçede, “Karara itiraz ediyorum. Böyle bir sözde yargısal hükmün ortadan kaldırılması için sayısız gerekçenin dayanaklarıyla birlikte orada olduğunu biliyorum. Bana dosyaya baktırmadığınıza göre sizlerin onları benim için de bulmanızı umuyorum” dedi. Kozağaçlı şu anda Silivri Cezaevinde bulunuyor.

ON BİRİNCİ GEREKÇE

İstinaf dilekçesinde, avukatlarının, bu kararın bozulması için en az 10 tane sağlam gerekçe sunacağını ifade eden Kozağaçlı, “On birinci gerekçeyi de sunmak bana kalmış olsun” diyerek, Avukat ve Şair Martin Espada’nın “On Birinci gerekçe” adlı şiirini yazdı.

Şiirin son bölümü şöyle:

“Yargıçlar on birinci gerekçeyi istediler diyorum size

Biliyorum bunu diyorsunuz, biliyorum kırkbeş yıldır.

Cellatlar bilirler. On parmak vardır ellerimizde

Bu yüzden isterler on birinciyi

Diyorum, öldürürler bu durumda hepimizi

Şu anda değil diyorsunuz, beni geçip bakarak göz ucuyla

Kapıları kapatan mübaşire

Şu anda değil.” (HABER MERKEZİ)