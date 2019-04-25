Aşı Haftası | Zatürre, Türkiye’deki ölüm sebepleri arasında 5. sırada

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) girişimiyle 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Dünya Aşı Haftası kapsamında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen pnömokok bakterisinin sebep olduğu hastalıklar hakkında bilgi verdi. Pnömokok bakterisi, özellikle 65 yaş ve üstü kişilerde zatürre, kan iltihabı, menenjit gibi ciddi ve yaygın enfeksiyonlara neden oluyor. Bakteriden korunmanın en önemli yolu ise aşılanmaktan geçiyor. Özellikle 65 yaş ve üstü yetişkinlerin zatürre için risk grubunda olduğunu belirten Dr. Özlem Sezen zatürre gibi tehlikeli hastalıklara sebep olan pnömokok bakterisine karşı aşılanmanın (bağışıklamanın) çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN ALINACAK EN BÜYÜK ÖNLEMLERDEN BİRİ AŞILANMA

“Bağışıklama hizmetlerinde temel amaç toplumda; yaşlılarda, risk grubu yetişkinlerde ve özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bağışıklama hizmetleri, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en düşük maliyetli toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul ediliyor”.

ZATÜRRE, TÜRKİYE’DEKİ ÖLÜM SEBEPLERİ ARASINDA BEŞİNCİ SIRADA

Dr. Özlem Sezen, tüm dünyada ve ülkemizde en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunan zatürre hastalığının belirtileri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ateş ya da titreme, öksürük, hızlı solunum ya da nefes alma zorluğu ve göğüs ağrısı. Boğazında pnömokok bakterisi bulunan kişilerin öksürük ya da hapşırmaları yoluyla yayılabilen hastalık, solunum yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Bazı hasta olmayan çocuk veya yetişkinler de burun ve boğazlarında bulunan bakteriler sebebiyle hastalığı yayabilir.

ZATÜRRE AŞISINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Dr. Özlem Sezen, pnömokok aşısının uygulanması gereken grubun; bebek ve 5 yaşından küçük çocuklar, sağlıklı 65 yaş ve üzerindeki yetişkinler, 5 yaş ve üzerinde olup pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklar için riski artıran rahatsızlıkları bulunanlar olduğunu söyledi. Riski artıran bu rahatsızlıkları ise şöyle sıraladı:

Bağışıklık sistemi normal olup kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastalığı, şeker hastalığı

Alkolizm gibi sağlık sorunları olanlar

Dalağı alınmış olan ya da beyin-omurilik sıvı kaçağı olan bireyler

Kan hastalığı olanlar

Organ nakli yapılmış olanlar

HIV taşıyıcısı erişkinler

65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLER ZATÜRREYE KARŞI ÜCRETSİZ AŞILANABİLİR

Dr. Özlem Sezen, zatürre hastalığı, oluşturduğu riskler ve bunların engellenmesinde aşılanmanın önemi hakkında farkındalığın yeterli olmadığını söyledi. Aile hekimleri olarak 65 yaş üstü sağlıklı kişileri ya da özellikle kronik hastalığı olan (şeker, kronik akciğer hastalığı, astım, koroner arter hastalığı) kişileri genel ilaç kullanımı, beslenme ve fiziksel aktiviteler konusunda bilgilendirdiklerini belirten Sezen, 65 yaş ve üstü bireylere konjuge pnömokok aşısının ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında, özellikle aile sağlığı merkezlerinde uygulandığını, bu aşılarla ilgili bilgi almak için aile hekimlerine başvurulabileceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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