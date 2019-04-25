BES: OHAL Komisyonuna itirazlarda somut gerekçe gösterilmiyor

Büro Emekçileri Sendikası (BES), OHAL Komisyonu uygulamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, komisyon kararlarına karşı açılan davalara kamu kurumları tarafından gönderilen personel bilgi dosyalarında herhangi bir somut delil bulunmadığına dikkat çekildi.

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, OHAL döneminde çıkarılan KHK'ler ile 135 bini aşkın kişinin fişleme, müdür/kurum kanaati, sosyal medya paylaşımları, sendika üyeliği, banka hesabı gibi normal koşullarda suç olmayan gerekçelerle ihraç edildiğini belirterek KHK mağdurlarının yargı yolu ile hak arama girişimlerinin de engellendiğini söyledi. Akpınar, OHAL İnceleme Komisyonunun siyasi iktidar tarafından yargı süreçlerini uzatma amacı ile kurulduğunu ifade ederek “Komisyon, 2 yıllık sürede karara bağladığı 50 binin üzerindeki dosyanın yüzde 90’ından fazlasını reddetmiştir” dedi. OHAL Komisyonu'nun üyelerinin başvurularını reddetme gerekçelerinde kurumda iş bırakma eylemi , Berkin Elvan'la ilgili düzenlenen eylemler, odasının kapısına 'bu işyerinde grev var' yazısı astığı, yaşadığı ilin milletvekilleri ile görüştüğü, ihraç olan arkadaşının evine geçmiş olsun ziyaretine gittiği gibi aslında suç unsuru taşımayan gerekçeler olduğunu aktardı.

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar | Fotoğraf: Evrensel

"KOMİSYONDA İKTİDARIN İSTEDİĞİ KARARLARIN ÇIKMASI AMAÇLANIYOR"

OHAL Komisyonunun, mağduriyetler başladıktan 1 yıl sonra ancak başvuruları almaya başladığını ifade eden Akpınar, “Komisyon 2 yıl süre ile kurulmuştu ancak çalışma süresi dolduktan sonra 1 yıl daha uzatıldı. Muhtemelen de tekrar uzatılacaktır. İdarenin keyfi kararları ile hukukun nasıl katledildiğinin, temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının bile suç kapsamına alınarak doğrudan cezalandırma yöntemlerinin nasıl hayata geçirildiğinin en somut örneği bu komisyon olmuştur. İhraç edilen kamu emekçilerinin başvurularını hangi usul ve esasa göre kabul ya da reddettikleri, yaptıkları soruşturmada hangi kıstasların temel alındığı tamamen muğlaktır. Bu muğlaklık bilinçli olarak tasarlanmış ve bir politika olarak benimsenmiş olup iktidarın istediği kararların çıkması amaçlanmıştır” diye konuştu.

Akpınar, komisyon kararları sonrasında BES tarafından açılan davalara aynı kamu kurumları tarafından gönderilen personel bilgi dosyalarında, emekçilerinin yasadışı örgütler ile iltisakî, irtibatı ve mensubiyeti olduğu yönünde somut herhangi bir bilgi yer almadığını vurguladı.

31 Mart seçimleri sonrasında KHK'lilerin seçme ve seçilme haklarına yönelik yapılan itirazlara da tepki gösteren Akpınar, “OHAL mağdurları ile ilgili en çarpıcı hukuksuzluk, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yenilgiye uğrayan iktidarın, bu kişilerin anayasa ile güvence altına alınmış seçme ve seçilme haklarına ilişkin yaptığı itirazdır” ifadelerini kullandı.

Akpınar, seçim öncesi yapılan adaylık başvurularında hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekerek “Seçildikten sonra OHAL kararnameleriyle ihraç edilmeleri bahane gösterilerek seçilmişlere mazbatalarının verilmemesi kayyımcı zihniyetin devamıdır” dedi. (Ankara EVRENSEL)