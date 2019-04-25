CHP, çocuk istismarına karşı Bornova'da oturma eylemi yaptı

CHP Bornova Kadın Kolları, İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda "siyah giyerek sessiz otur" eylemi yaptı. Eyleme Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) ve Emek Partisi de destek verdi.

Sessiz eylem öncesi kısa bir açıklama yapan Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Atmaca, "Ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan çocuk istismarını unutmamak, unutturmamak için, çocuklarımızın çığlığına çığlık olmak, her türlü tacize ve tecavüze son demek için buradayız" diyerek yaşanan olaya karşı öfkeli olduklarını dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Atmaca sözlerine şöyle devam etti: Artık yeter diyoruz, kimse hayatının baharında olan evlatlarımızı bizden koparamaz. Biz yüreği yanan annelerin sesini duyun artık. Devletten en büyük beklentimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı koruma ve kollamasıdır. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlerle bu sorun çözülmez. Bu tür suçların yaşanmaması için hukuki, sosyal ve ekonomik önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir. (İzmir/EVRENSEL)

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